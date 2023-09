Somalie : l'ONU et ses partenaires condamnent l'escalade du conflit dans le nord du pays





NEW YORK, 01 September 2023 / PRN Africa / -- Dans un communiqué, ces organisations internationales, régionales et pays partenaires de la Somalie se sont dits profondément préoccupés par les informations faisant état d'un grand nombre de détenus.

« Nous attendons des parties concernées qu'elles respectent les droits de l'homme et le droit humanitaire international, en particulier la protection des civils et des infrastructures civiles », ont-ils fait valoir.

Ils demandent instamment à toutes les parties d'accepter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Il s'agit également de mettre fin à la mobilisation des combattants et à la fourniture de matériel et d'armement.

Garantir un accès humanitaire sans entrave

Cette déclaration fait suite à l'escalade entre les forces armées du Somaliland et les milices claniques connues sous le nom de SSC-Khatumo dans la ville de Lascanood, alors que plusieurs observateurs s'inquiètent du risque de voir les combats s'étendre à la périphérie de la zone urbaine.

Par ailleurs, l'ONU et ses partenaires rappellent qu'il est important de garantir un accès humanitaire sans entrave et l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin.

« Nous demandons instamment à toutes les parties de s'abstenir de toute rhétorique de nature à semer la discorde », ont-ils insisté, relevant que « tous les griefs et toutes les tensions devraient être résolus pacifiquement et par le dialogue ».

Outre les Nations Unies, la déclaration a été également endossée par la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), l'Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue des États arabes (LEA), la Délégation de l'Union européenne (UE), des pays de l'Afrique de l'Est, de l'UE, la Russie et les États-Unis.

Selon les médias, Lascanood, qui est la capitale de la région septentrionale de Sool, a été le théâtre de violents combats entre les forces du Somaliland et des milices claniques qui ont fait de nombreuses familles déplacées.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

4 septembre 2023 à 05:46

