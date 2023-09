Maxion BIONIC repousse les limites de taille et de conception des roues pour véhicules légers





Maxion Wheels, premier producteur mondial de roues, présente aujourd'hui Maxion BIONIC, la dernière innovation de l'entreprise en matière de roues pour véhicules légers, sur son stand à l'IAA Mobility 2023.

Développée par les équipes de l'entreprise au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et en Allemagne, Maxion BIONIC répond à la demande croissante des équipementiers en solutions de roues abordables, élégantes et durables, notamment pour les programmes de véhicules légers où la charge des roues augmente.

« Maxion BIONIC représente la nouvelle alternative pour les équipementiers qui recherchent des roues de plus grande taille mais sans faire de compromis sur le design et la durabilité, a déclaré Pieter Klinkers, PDG de Maxion Wheels. Nous savons que les véhicules électriques, en particulier, exigent des roues plus rigides, plus aérodynamiques et supportant un poids plus élevé. Les roues Maxion BIONIC innovent en combinant style, grand diamètre et faible émission de CO2. »

Maxion BIONIC a été bien accueillie et est à l'étude dans le cadre de plusieurs programmes d'équipementiers. Les caractéristiques conceptuelles de la nouvelle roue sont les suivantes :

Matière première à émission minimale de CO2

Grands diamètres (18" et plus)

Aérodynamisme optimisé

Options de design révolutionnaires

Finition personnalisable

Mise sur le marché en 2025

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d'Iochpe-Maxion S.A., est le principal fournisseur mondial de roues en acier et en aluminium. Notre expertise en matière d'émissions de carbone combinée à nos conceptions écoénergétiques conduit à la réduction réelle et concrète de l'empreinte carbone des voitures, bus, camions et mobil-homes. Nos équipes mondiales diversifiées et notre culture inclusive rendent possible chacune de nos avancées.

Maxion Wheels travaille avec des constructeurs mondiaux de véhicules sur roues pour les applications de mobilité personnelle, de transport, d'agriculture, de défense et hors route. Nos 10 000 employés opèrent sur 31 sites dans 14 pays sur cinq continents, y compris dans nos centres techniques de pointe en Amérique, en Europe et en Asie. Ensemble, nous produisons plus de 50 millions de roues par an, ce qui fait de nous le plus grand producteur et fournisseur de roues au monde. Pour plus d'informations, visiter le site Web de Maxion Wheels à l'adresse : www.maxionwheels.com.

Pour plus d'informations, contacter Maxion Wheels par e-mail à l'adresse : [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 septembre 2023 à 09:20

