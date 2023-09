Avec l'acquisition du courtier britannique Brunsdon Employee Benefits, Verlingue accroît son implantation au Royaume-Uni et enrichit son offre de services en Protection sociale des salariés





Verlingue a annoncé l'acquisition du courtier Brunsdon Employee Benefits, un spécialiste indépendant des services de protection sociale des salariés, basé à Gloucester (UK). L'opération soutient le développement récent de Verlingue UK dans les Midlands et le sud-ouest de l'Angleterre et renforce considérablement ses capacités en matière d'offre en assurance de personne sur le marché des PME et des entreprises de taille intermédiaire.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique 2024 de Verlingue, qui vise à créer un grand courtier d'assurance européen, familial et indépendant ; une ambition récemment consolidée avec l'acquisition, début juillet, d'INSER, l'un des principaux acteurs indépendants sur le marché italien du courtage d'assurance.

Brunsdon propose des programmes et des expertises en matière d'avantages sociaux (assurance complémentaire santé, épargne-retraite, prévoyance, prévention santé...) à un large portefeuille de clients répartis sur tout le Royaume-Uni.

L'ensemble des équipes de Brunsdon rejoindra Verlingue UK. L'actuel Directeur général, Seb Merrit deviendra le responsable de l'activité Protection Sociale de Verlingue UK, rattaché directement à Mike Latham, Président directeur-général de Verlingue UK.

Après l'implantation récente d'un bureau à Birmingham, Verlingue UK consolide son implantation régionale dans les Midlands et le sud-ouest de l'Angleterre grâce à l'intégration du courtier Brunsdon.

« Notre stratégie est de continuer à développer nos activités sur l'ensemble de nos segments de marché ! » a souligné Mike Latham, Président directeur-général de Verlingue UK.

« L'acquisition de Brunsdon Employee Benefits nous permet de renforcer notre présence au Royaume-Uni sur un marché stratégique de l'assurance. Notre aspiration reste de préserver notre statut de courtier indépendant et familial, tout en poursuivant notre fort développement grâce à nos équipes déployées à travers l'Europe pour apporter à nos clients tous les services dont ils ont besoin au niveau international » a affirmé Benjamin Verlingue, directeur des filières internationales de Verlingue

A propos de Verlingue

Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue est une filiale du Groupe Adelaïde.

Engagé aux côtés des entrepreneurs, Verlingue se donne pour ambition de faire du management des risques et de la protection des collaborateurs un véritable levier de création de valeur et de performance pour ses clients.

Implanté en France, en Portugal, en Suisse, au Royaume-Uni, en Italie, et présent via des partenaires dans plus de 100 pays, Verlingue accompagne ses clients, dans la durée et à chaque instant, pour mieux comprendre et anticiper les nouveaux risques afin de concevoir des solutions simples et performantes pour protéger leurs activités (Risques de l'entreprise) et leurs collaborateurs (Protection sociale complémentaire et retraite).

1 350 collaborateurs dont 550 à l'international

2 350 M? de primes négociées pour le compte de ses clients

5 pays d'implantation en Europe

LinkedIn / www.verlingue.fr

4 septembre 2023 à 09:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :