Défilé de la fête du Travail de Toronto et de la région de York 2023 : De nombreuses premières pour les membres de la Guilde à TVO





TORONTO, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Au cours des 151 dernières années, le défilé de la fête du Travail de Toronto et de la région de York a été l'occasion pour tous les travailleurs.ses, y compris les membres syndiqués.es, de célébrer collectivement nos victoires et nos luttes. Nous devrions tous être fiers des réalisations que le mouvement a pu accomplir pour nos communautés.

Malheureusement, nous continuons tous à ressentir les pressions de la hausse du coût de la vie et à voir notre qualité de vie diminuer de sorte que la lutte pour ce que nous méritons tous continue. Ceci est particulièrement vrai pour les membres de la Guilde travaillant à TVO qui, pour la première fois en 53 ans dans l'histoire de l'organisation, sont en grève. Ils luttent contre la création d'un système d'avantages sociaux à deux niveaux et pour des salaires équitables, qui sont des thèmes trop courants de nos jours.

Les membres ont reçu des augmentations de salaire inférieures à l'inflation au cours des 10 dernières années, a déclaré la Guilde dans un communiqué de presse précédent, y compris trois années de gel des salaires. "Nous vivons dans une époque où le travail acharné n'est plus aussi rentable comme c'était le cas pour les générations précédentes", a déclaré Meredith Martin, présidente de la sous-section de TVO de la Guilde canadienne des médias (GCM).

De plus, pour la première fois, les membres de la Guilde canadienne des médias dirigeront le défilé de cette année. C'est un geste de solidarité par le mouvement syndical pour les membres de la Guilde à TVO en grève depuis 14 jours maintenant. La Guilde est extrêmement touchée par la démonstration de soutien envers nos membres alors qu'ils luttent pour l'équité que tous les membres du syndicat et les travailleurs.se en générale méritent. Nous remercions tous nos alliés pour vos manifestations de solidarité. Ce soutien est essentiel pour remporter collectivement les victoires dont tous les travailleurs.se, et pas seulement nos membres, ont besoin en ces temps difficiles.

Le syndicat demande à TVO de revenir à la table avec une offre équitable pour nos membres afin qu'ils puissent recommencer à faire ce qu'ils font le mieux, servir les citoyens.nes de l'Ontario avec un journalisme local factuel et une programmation éducative de qualité.

La Guilde canadienne des médias représente environ 74 journalistes, producteurs et travailleurs.ses d'éducation au sein de l'organisation ontarienne. TVO est un bien public précieux. Les gens qui y travaillent sont des fonctionnaires dévoués qui prouvent constamment leur valeur en racontant l'histoire de l'Ontario. Le journalisme est fondamental pour la démocratie et nul autre endroit ne propose un journalisme d'actualité de longue durée comme TVO. La Guilde canadienne des médias, Section locale 30213 de SCA-Canada est un syndicat démocratique de plus de 5 000 membres à travers le Canada, y compris les employés de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, de La Presse Canadienne et de Pagemasters North America, de Thomson Reuters, du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), de TFO, de TVO, de Vice Media, de Zoomer Media, de l'AFP, de CKOF, de BuzzFeed, de Islington Printing et de Canada's National Observer.

SOURCE La Guilde canadienne des médias

4 septembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :