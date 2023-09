Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de la fête du Travail





OTTAWA, ON, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« Les travailleurs du Canada sont la pierre angulaire de notre pays. Ils comptent parmi les plus assidus, ingénieux et résilients du monde. En cette fête du Travail, nous reconnaissons les contributions historiques du mouvement syndical et célébrons son rôle essentiel dans la protection des travailleurs et la mise en place d'un Canada plus fort, plus prospère et plus compétitif.

« Ce sont nos travailleurs qui assureront l'avenir de notre pays. Dans notre industrie technologique de pointe, comme dans l'extraction de minéraux critiques ou la fabrication de véhicules électriques et de batteries, nos travailleurs attirent des milliards de dollars d'investissements d'entreprises du monde entier. Ils permettent ainsi de créer centaines de milliers d'emplois de grande qualité et bien rémunérés pour les Canadiens dans l'économie propre.

« Dans nos milieux de travail modernes, chaque travailleur canadien devrait se sentir valorisé, protégé et en sécurité. Plus tôt cette année, afin d'aider les travailleurs à absorber la hausse du coût de la vie, le gouvernement du Canada a augmenté le salaire minimum fédéral en le faisant passer de 15,55 $ à 16,65 $ l'heure. Au cours de l'année écoulée, nous avons également instauré 10 jours de congé de maladie rémunérés pour tous les travailleurs des milieux de travail privés sous réglementation fédérale, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu'il est malade ou payer ses factures. Enfin, nous avons augmenté l'allocation canadienne pour les travailleurs afin de verser aux familles jusqu'à 2 461 $ pour les travailleurs à faible revenu qui, souvent, sont également les plus essentiels.

« Aujourd'hui, en réfléchissant à la vision et à la persévérance des militants syndicaux qui ont lutté pour des salaires équitables, des congés payés, des soins de santé universels et des pensions, nous réitérons notre engagement à fournir à nos travailleurs de premier plan les conditions de travail de calibre mondial qu'ils méritent. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les Canadiens une bonne fête du Travail, en toute sécurité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

4 septembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :