infiniDome fera la première démonstration en direct de solutions anti-brouillage GPS conçues pour la protection des drones au DSEI 2023





infiniDome, leader en solutions de protection GPS et de navigation résiliente, exposera et réalisera pour la première fois une démonstration en direct de ses solutions au salon DSEI du 12 au 14 septembre, au stand H1-160 dans le hall 1 du pavillon israélien. Les solutions révolutionnaires d'infiniDome sont conçues pour défendre les drones et les véhicules contre les attaques de brouillage GNSS, permettant un fonctionnement continu même dans des environnements très difficiles.

La démonstration en direct qui aura lieu sur le stand d'infiniDome permettra aux visiteurs de participer à une démonstration pratique immersive de leurs solutions anti-brouillage optimisées C-SWaP (coût, taille, poids et puissance). Les participants pourront découvrir les solutions anti-brouillage d'infiniDome protégeant un récepteur GNSS des brouilleurs, en utilisant de vrais signaux GNSS (émulés) et de vrais signaux de brouillage, le tout dans une valise à cage de Faraday, la première du genre, développée par infiniDome.

Toujours sur son stand, infiniDome présentera sa gamme de produits éprouvés pour une navigation résiliente, ciblant spécifiquement les véhicules aériens sans pilote et les véhicules terrestres utilisés dans des opérations de défense réelles, s'appuyant sur la résilience de la navigation pour mener à bien leur mission en toute sécurité.

Quoi : le DSEI est un événement international de premier plan en matière de défense et de sécurité à Londres, infiniDome y présentera ses solutions optimisées C-SWaP ainsi qu'une démonstration en direct

Quand : du mardi 12 septembre au jeudi 14 septembre, de 9h30 à 17h00

Où : Stand H1-160, Pavillon israélien, Hall 1, ExCeL Exhibition Centre, Londres, Royaume-Uni

Qui : Omer Sharar, fondateur et PDG d'infiniDome avec d'autres représentants d'infiniDome

En plus d'exposer sur le stand, Omer Sharar sera disponible pour des entretiens individuels pendant les heures d'exposition ou pour des rendez-vous avant et après l'exposition. Pour planifier du temps avec Omer ou notre responsable du développement commercial lors de l'événement, veuillez contacter Or Saf à l'adresse [email protected].

À propos d'InfiniDome

infiniDome, une start-up israélienne fondée en 2016 et basée à Césarée, développe des solutions de protection GPS révolutionnaires et de navigation résilientes adaptées à la défense des drones et des véhicules contre les attaques de brouillage. Sa technologie repose sur des algorithmes EW redéfinis et sa puce RFIC propriétaire au coeur de ses solutions de protection ? la gamme de produits GPSdome ? permet d'obtenir les meilleures performances par rapport à l'équilibre C-SWaP (coût, taille, poids et puissance) dans le monde. Soutenue par Honeywell Aerospace, Hanwha Aerospace et d'autres investisseurs clés, infiniDome bouleverse aujourd'hui le domaine de la protection des drones et des véhicules de la défense et du gouvernement et fera de même demain dans le domaine des drones et des UAM commerciaux avec des solutions de protection et de surveillance de pointe.

4 septembre 2023 à 08:35

