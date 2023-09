Hai Robotics rejoint le Pacte mondial des Nations Unies





Hai Robotics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de robots de manipulation de caisse autonomes (ACR), est fier d'annoncer qu'il a rejoint l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative volontaire de développement durable au monde.

Hai Robotics rejoint des milliers d'organisations dans 160 pays qui s'engagent à prendre des mesures commerciales responsables pour construire une société plus durable et plus inclusive. Hai Robotics s'engage à respecter les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies et à soutenir l'ONU dans l'accomplissement des objectifs de développement durable (ODD). Hai Robotics partagera également un communiqué annuel sur les progrès réalisés afin de montrer son engagement continu.

« Chez Hai Robotics, nous considérons la durabilité comme un élément crucial pour stimuler notre croissance et notre résilience à long terme, et nous nous efforçons de servir d'entreprise citoyenne responsable envers nos parties prenantes », déclare Richie Chen, fondateur et PDG de Hai Robotics. « Nous sommes ravis de rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies dans sa mission visant à accélérer la durabilité des entreprises. En tant qu'entreprise poursuivant son expansion à l'échelle mondiale, nous reconnaissons l'importance croissante d'intégrer de plus en plus l'ESG dans notre stratégie commerciale. La participation au Pacte mondial des Nations Unies est essentielle à l'amélioration de nos efforts en matière de développement durable dans du développement de solutions d'automatisation d'entrepôt. »

Hai Robotics s'implique activement dans la réduction de son empreinte environnementale grâce à des pratiques commerciales et des méthodes de production durables. Hai Robotics met en oeuvre des actions en matière d'approvisionnement durable pour se tenir responsable à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, comme l'utilisation de bois composite dans les emballages. Avec ce nouvel engagement, Hai Robotics évaluera ses activités d'ESG existantes et son soutien aux clients pour s'assurer qu'ils s'alignent sur les objectifs de développement durable de l'ONU et créent un impact positif. Pour plus d'informations sur les efforts et l'engagement ESG de Hai, cliquez ici pour accéder à notre rapport annuel de développement durable.

En tant que plus grande initiative de développement durable au monde, le Pacte mondial des Nations Unies rassemble plus de 15 000 entreprises et 3 800 signataires non commerciaux dans plus de 160 pays et plus de 69 réseaux locaux. Les objectifs de développement durable incluent 17 objectifs mondiaux visant à résoudre les problèmes sociétaux et à améliorer la qualité de vie d'ici 2030, couvrant cinq domaines clés que sont les personnes, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat.

À propos de Hai Robotics

Hai Robotics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de robots de manipulation de caisse autonomes (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt flexibles, intelligentes et efficaces grâce à la technologie robotique et à des algorithmes d'IA. La solution HaiPick, développée indépendamment en 2015, est la toute première solution ACR au monde. Hai Robotics est une entreprise mondiale qui a mis en oeuvre plus de 1 000 projets dans le monde et sert des clients dans plus de 30 pays et régions. Nous possédons des bureaux couvrant les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Nous nous efforçons de combiner expérience mondiale et expertise locale pour fournir à nos clients des solutions sur mesure et de qualité. Hai Robotics est également membre du Pacte mondial des Nations Unies et adhère à son approche fondée sur des principes en matière d'entreprise responsable. Pour en savoir plus sur Hai Robotics, rendez-vous sur www.hairobotics.com/

À propos du Compacte Mondial des Nations Unies

En tant qu'initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du monde entier pour qu'elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Notre ambition est d'accélérer et d'étendre l'impact collectif mondial des entreprises en respectant ces dix principes et en atteignant les objectifs de développement durable par le biais d'entreprises et d'écosystèmes responsables qui permettent le changement. Avec plus de 15 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays et 69 réseaux locaux, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative mondiale de développement durable des entreprises : un pacte mondial unissant les entreprises pour un monde meilleur. Pour plus d'informations, suivez @globalcompact sur les réseaux sociaux et rendez-vous sur notre site Web à l'adresse unglobalcompact.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

