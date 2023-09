Eigenmann & Veronelli annonce l'acquisition d'IMEA Technologies pour accélérer la croissance dans la région MEA





Eigenmann & Veronelli S.p.A., l'un des principaux distributeurs de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients alimentaires, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 100 % d'IMEA Technologies FZC, une société régionale de distribution de produits chimiques de spécialité axée sur le marché industriel et basée aux Émirats arabes unis.

Cette acquisition correspond parfaitement aux activités existantes d'E&V et constitue une expansion commerciale stratégique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, ainsi que sur les marchés de l'Extrême-Orient et de l'Inde, renforçant ainsi sa présence internationale afin de consolider son portefeuille attrayant et de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance.

IMEA Technologies a été fondée en 2011, à Sharjah (E.A.U.), et propose une large gamme de produits, principalement industriels, tels que des polymères en émulsion pour l'industrie, les peintures, le plastique, les encres, le traitement de l'eau, les mastics et adhésifs, le pétrole et le gaz, la construction, ainsi que les applications cosmétiques et de nettoyage.

Basée à Sharjah, avec des bureaux et des entrepôts aux Émirats arabes unis, la société assure une couverture complète de la région MEA ainsi que des marchés d'Extrême-Orient et d'Inde. En 2022, IMEA Technologies a généré un chiffre d'affaires d'environ 68,5 millions d'AED (env. 17,7 millions d'euros).

IMEA Technologies, qui fait partie du groupe E&V, sera dirigée par son équipe de direction et son personnel actuels et conservera son nom bien établi.

Gabriele Bonomi, Président Directeur Général de E&V Group, déclare :

« Conformément à notre vision stratégique de devenir un fournisseur international de solutions bien établi, nous sommes ravis d'accueillir IMEA Technologies au sein du groupe E&V. Cette acquisition renforce notre présence internationale et nous permet d'offrir une proposition de valeur vraiment convaincante, à la fois aux mandants et aux clients ».

Ayoob Chekkintakath, Directeur Exécurtif de IMEA Technologies, ajoute :

"L'entrée dans le giron d'E&V, un acteur clé du marché international, marque une étape importante dans l'évolution de notre entreprise. Nous partageons la même vision et la même culture, et je suis convaincu qu'IMEA Technologies continuera à prospérer au sein du groupe E&V, en poursuivant ses relations à long terme avec ses principaux fournisseurs et clients ».

À PROPOS DE EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.

Eigenmann & Veronelli est un fournisseur international de solutions dans le domaine des spécialités chimiques et des ingrédients alimentaires, avec une présence directe dans 4 pays et une portée commerciale dans plus de 30. Basée à Rho, Milan, Italie, E&V est synonyme d'efficacité et d'efficience, combinant la connaissance du marché local avec les innovations chimiques internationales. En 2022, le groupe E&V a généré un chiffre d'affaires consolidé de 417 millions d'euros avec 340 employés.

Pour plus de détails sur E&V, rendez-vous sur : www.eigver.com

À PROPOS DE IMEA TECHNOLOGIES FZC

IMEA Technologies est un distributeur régional de produits chimiques de spécialité, spécialisé dans le marché industriel, tels que les polymères en émulsion pour les industries, les peintures, le plastique, les encres, le traitement de l'eau, les mastics et les adhésifs, le pétrole et le gaz, la construction, ainsi que les cosmétiques et les applications de nettoyage. Basée à Saif Zone, Sharjah (E.A.U.), avec des bureaux et des entrepôts aux E.A.U., IMEA Tech. a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,7 millions d'euros en 2022.

Pour plus de détails, rendez-vous sur : www.imeatech.com

