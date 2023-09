La Société BULL en Chine Lance la Prise Master Power Track, un Nouveau Produit Brillant Conçu par Giugiaro Architettura





La tendance mondiale au relooking de l'ameublement apporte des changements révolutionnaires aux petits appareils électroménagers, aux ustensiles de cuisine, au mobilier et même aux prises de courant, apparemment "insignifiantes". Toutefois, les prises de courant d'aujourd'hui sont considérées comme une nouvelle catégorie de produits en raison de leur utilisation, de leur esthétique, de leur sécurité et de leurs technologies intelligentes, plutôt que comme un composant de base pour l'alimentation électrique.

À présent, un nouveau type de prise, la Prise BULL Master Power Track, fait son apparition dans le monde entier. Elle a été spécialement conçue par Giorgetto Giugiaro, "maître international du design des supercars" et " Concepteur Automobile du Siècle", et bénéficie du soutien total de BULL, la première marque Chinoise d'appareils électriques sûrs.

La Prise BULL Master Power Track marque un tournant dans l'esthétique des prises de courant, sans compromis sur la commodité et la performance. Giugiaro a mentionné sur son site officiel que le produit a été inspiré par les feux arrière et les tableaux de bord des supercars de course, il l'appelle donc "une prise équivalente à une supercar". La première prise au monde au design de supercar ajoutera une touche d'esthétisme à votre intérieur.

La "prise équivalente à une supercar" est un produit innovant doté de nombreuses fonctions conçues pour répondre à différents besoins en matière de consommation d'énergie. Le marché des petits appareils électroménagers s'est développé pour atteindre plus de 250 milliards de dollars, ce qui a entraîné des exigences plus strictes en matière de prises électriques domestiques.

BULL ouvre la voie à l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur grâce à une technologie intelligente et à des atouts soutenus par 2 379 brevets. La Prise BULL Master Power Track est équipée du premier affichage numérique au monde avec une fonction d'alerte de sécurité qui indique la consommation électrique en temps réel et met en évidence les risques potentiels. En tant qu'"expert de l'utilisation sécurisée de l'électricité", BULL est réputé pour le fait que 7 ménages Chinois sur 10 utilisent des produits BULL. "Les 28 ans d'expertise de BULL dans le domaine de l'électricité m'inspirent et m'aident à améliorer l'expérience des utilisateurs", a déclaré Giugiaro.

La Prise BULL Master Power Track devient un pionnier de l'industrie en s'inscrivant dans la tendance mondiale d'un design plus intelligent et meilleur. Elle pousse plus loin l'imagination de ce qui est possible dans le domaine des appareillages électriques et sera une référence dans le pays et à l'étranger.

