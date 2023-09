Dreame dévoile sa nouvelle identité de marque à l'IFA 2023, reflet d'une expérience client enrichie





BERLIN, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, une entreprise de technologie à croissance rapide et leader des fabricants d'appareils de nettoyage domestique, a dévoilé sa nouvelle identité de marque à l'IFA 2023. Le nouveau logo représente l'identité de marque de Dreame, qui consiste à mettre au point des solutions technologiques qui aident des millions de familles à poursuivre leurs rêves d'une vie plus simple.

Inspiré par la vision et la mission de réinventer les expériences domestiques, le design général du nouveau logo allie simplicité et force, avec une grande « courbe de sourire » pénétrant la lettre A. Dreame est convaincu que le but ultime du développement technologique est d'apporter le bonheur et la liberté aux personnes sur le plan physique ou spirituel. Dreame Technology espère promouvoir le progrès de la société humaine et de la civilisation grâce à la technologie.

Le nouveau logo a d'abord été appliqué au DreameBot L20 Ultra, dont la sortie vient d'être annoncée pour le 1er septembre. Le DreameBot L20 Ultra applique les technologies révolutionnaires exclusives de Dreame et résoudra les problèmes de l'industrie. Il reflète également le sens du nouveau logo et du nouveau slogan de la marque, qui est de révolutionner les habitudes de nettoyage domestique en construisant une robotique supérieure afin de satisfaire les consommateurs.

Le nouveau logo est accompagné d'un nouveau slogan convaincant : « All Dreams in One Dreame. » (Tous nos rêves dans un seul Dreame). Ce puissant message exprime la mission de la marque de simplifier la vie de ses clients grâce à des solutions technologiques, leur permettant de consacrer plus de temps et d'énergie à la poursuite de leurs rêves, tout en les aidant à vivre dans une maison de rêve.

Dreame Technology a réussi à franchir les frontières technologiques des moteurs numériques à grande vitesse, en s'appuyant sur de solides antécédents en matière de R&D et en adhérant au principe de « la technologie de base est la racine de tout ». Actuellement, le moteur numérique à grande vitesse de Dreame Technology a atteint un niveau de leader mondial.

Dreame se spécialise dans l'application de la technologie de moteur à grande vitesse à une variété d'applications liées au mode de vie. Pour répondre à la consommation de masse, Dreame Technology propose quatre gammes de produits, notamment des aspirateurs robots, des aspirateurs humides et secs, des aspirateurs sans fil et des produits de soins personnels. Dreame prend en compte un large éventail de scénarios différents dans diverses régions pour faciliter la vie de millions de familles à travers le monde, couvrant plus de 120 pays et régions comme les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Corée du Sud.

Dreame Technology explore activement le champ de la robotique au sens plus large. Au cours des deux dernières années, Dreame a lancé le chien robot bionique quadrupède et le robot de livraison de nourriture intelligent. Aujourd'hui, avec le lancement de ses robots nettoyeurs de piscine, Dreame Technology augmente davantage le volume de ses activités dans l'industrie de la robotique de plusieurs milliers de milliards de dollars, et devient progressivement une entreprise technologique mondiale avec une architecture en trois dimensions composée de plusieurs catégories.

Hao YU, fondateur et directeur général de Dreame Technology, a déclaré : « Dreame Technology explore l'écologie de la robotique au sens plus large et se dédie à l'application de la technologie robotique à diverses industries telles que la famille, les entreprises, l'agriculture, la santé, le transport, etc., tout en évoluant vers une large écologie robotique afin que les robots puissent servir la famille et la société plus profondément. »

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://de.dreametech.com/

