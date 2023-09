Deepak Ohri annonce son départ de lebua Hotels and Resorts





L'innovateur du secteur de l'hôtellerie quitte ses fonctions de PDG après 20 ans pour lancer une nouvelle entreprise

BANGKOK, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Deepak Ohri, dirigeant visionnaire du secteur de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui sa décision de quitter son poste de PDG de lebua Hotels and Resorts , la marque qu'il a fondée et qui s'est imposée en tant que leader du luxe en Asie du Sud-Est. Durant son mandat, M. Ohri a consacré sa carrière à faire de lebua une marque de renommée mondiale dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, et il y est parvenu. Il restera PDG jusqu'à la fin de l'année.

« Nous tenons à remercier Deepak pour son dévouement et pour son contribution au succès de lebua », a déclaré Narawadee Bualert, présidente de lebua. « Au cours de son mandat, lebua est devenu un leader de l'hôtellerie de luxe grâce à son instinct naturel et à son courage. Deepak a fait connaître notre entreprise et s'est attiré les louanges des clients et des observateurs du secteur dans le monde entier. Nous nous réjouissons à l'idée de perpétuer cet héritage et nous souhaitons à Deepak le meilleur pour ses projets futurs. »

En tant que PDG de lebua, première marque d'hôtellerie de luxe originaire d'Asie du Sud-Est, Ohri a établi de nouvelles normes dans le secteur et a créé la première « destination verticale ». Connu dans le monde entier pour ses concepts de restauration de luxe et son service inégalé, Ohri a continué à repousser les limites en ouvrant Sirocco, le plus haut restaurant de luxe sur le toit, au lebua Bangkok, et a ensuite ouvert deux autres restaurants phares, tous deux honorés de deux étoiles au guide Michelin.

Sous la direction d'Ohri, lebua, qui compte maintenant cinq établissements en Inde, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande, a été désigné comme le meilleur hôtel « All-Suite » du monde par les World Travel Awards et continue d'être classé dans le premier pour cent des entreprises du monde entier pour la satisfaction de la clientèle.

M. Ohri prépare déjà son prochain projet : une marque d'hôtellerie de luxe « hybride » qui sera lancée aux États-Unis. « Ce fut un honneur pour moi d'être le fondateur et le PDG de Lebua au cours des 20 dernières années", a déclaré M. Ohri. « Je suis fier de ce que nous avons accompli et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de toute l'équipe. Je suis très enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre. »

Depuis la création de lebua en 2003, Ohri est également devenu un leader dans le domaine de la gestion et de l'hôtellerie de luxe, dont les idées sont recherchées dans le monde entier. M. Ohri a été désigné par l'International Hospitality Institute comme l'un des cadres les plus inspirants du monde dans le domaine des voyages et de l'hôtellerie, ainsi que comme l'une des 100 personnes les plus puissantes dans le secteur de l'hôtellerie mondiale. Il a également donné des conférences dans des établissements d'enseignement de premier plan, notamment à l'université Columbia, à la NYU Stern Business School et à la Harvard Business School. En outre, M. Ohri est cadre en résidence dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation et président du conseil d'administration du Pino Global Entrepreneurship Center . Il est également membre du conseil d'administration du CIBER (Center for International Business and Education) au au College of Business de l'université internationale de Floride.

À propos de Deepak Ohri

Deepak Ohri est un visionnaire, un artisan du changement, un entrepreneur et un leader d'opinion. Ohri a créé lebua Hotels and Resorts , première marque d'hôtellerie de luxe originaire d'Asie du Sud-Est, qui compte cinq établissements en Inde, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande. Le point de vue unique d'Ohri en matière d'hôtellerie, qui met l'accent sur l'établissement de liens émotionnels avec les clients, est aujourd'hui une tendance qui s'étend à l'ensemble de l'industrie. Ohri a rehaussé le niveau de l'hôtellerie de luxe et a déclenché l'engouement pour la restauration sur le toit à Bangkok avec la collection de restaurants haut de gamme de lebua, The Dome at lebua. Sous sa direction, lebua a remporté le prix meilleur hôtel « All-Suite » du monde décerné par les World Travel Awards et continue d'être classé dans le premier pour cent des entreprises du monde entier pour la satisfaction de la clientèle. En outre, l'International Hospitality Institute a désigné M. Ohri comme l'un des cadres les plus inspirants du secteur des voyages et de l'hôtellerie et l'une des 100 personnes les plus puissantes du secteur mondial de l'hôtellerie.

Ohri est l'auteur de A Bridge Not Too Far - Where Creativity Meets Innovation , qui retrace l'ascension d'Ohri depuis les rues modestes mais éducatives de New Delhi jusqu'aux sommets de l'industrie mondiale du luxe. La perspicacité et les idées d'Ohri sont recherchées dans le monde entier et il est reconnu comme un entrepreneur primé, un conférencier célèbre et honoré par de nombreuses organisations internationales pour son leadership visionnaire.

Deepak Ohri est le fondateur et président de Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH), une entreprise américaine spécialisée dans les expériences de luxe, l'éducation, le conseil et l'image de marque.

À propos de lebua

Lebua, un groupe hôtelier basé à Bangkok, un groupe hôtelier basé à Bangkok, adopte une approche unique du secteur des services qui privilégie un niveau d'échange plus élevé avec les clients en créant des liens émotionnels. La collection d'hébergements primés de Lebua comprend le Tower Club at lebua et lebua at State Tower à Bangkok, deux magnifiques établissements en Inde (lebua Lucknow et lebua Corbett) et un établissement exclusif en Nouvelle-Zélande (Lake Okareka Lodge by lebua).

Le Dome at lebua est une impressionnante collection de restaurants emblématiques situés au sommet du complexe de lebua à Bangkok, qui offrent des vues à couper le souffle et dont la qualité de la mixologie et de la cuisine attire les épicuriens du monde entier : Sirocco, Breeze, Mezzaluna (deux étoiles au guide Michelin), Sky Bar, Flute, Alfresco 64, lebua No. 3, Pink et Chef's Table.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2196346/CEO_Deepak_Ohri___5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2196935/Logo_lebua_hotels_Logo.jpg

4 septembre 2023 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :