NIPPON EXPRESS dévoile un tout nouveau film soulignant son rôle crucial dans la logistique internationale

- Découvrez les coulisses de la logistique internationale grâce au nouveau film promotionnel de NIPPON EXPRESS -

Le 1er septembre, NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a publié son tout dernier court-métrage promotionnel intitulé « Finding the Way ». Ce court-métrage suit les employés de NIPPON EXPRESS au Japon, aux États-Unis et en Europe, tandis qu'ils coordonnent des expéditions stratégiques pour l'industrie des semi-conducteurs. Ce film offre un aperçu des coulisses de la logistique internationale, qui nous emmène des routes pittoresques de l'Irlande rurale jusqu'au port de Long Beach, en Californie, en passant par les entrepôts ultramodernes équipés de robots dernier cri au Japon.

Logo :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202308298588/_prw_PI18fl_vlxvm8eM.jpg

Image du film :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202308298588/_prw_PI1fl_IJ96vN7v.jpg

À propos du film promotionnel

Les machines responsables de la production des semi-conducteurs sont à la fois fragiles, extrêmement complexes et d'une valeur inestimable. Ces équipements, qui jouent un rôle essentiel dans la fabrication des puces alimentant une gamme variée de produits des smartphones aux automobiles, ne tolèrent aucune brusquerie, renversement ou mauvais traitement lors de leur transport d'un fabricant de puces à un autre. Leur expédition à travers le monde requiert une équipe de spécialistes hautement qualifiés et dévoués.

C'est ici que NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., entre en jeu. Cette entreprise de logistique internationale gère certains des produits les plus délicats au monde, qu'il s'agisse d'équipements de semi-conducteurs ou d'oeuvres d'art d'une valeur inestimable. Leur tout nouveau film promotionnel, intitulé « Finding the Way », met en lumière l'engagement, la créativité et l'attention méticuleuse dont fait preuve l'entreprise lorsqu'elle assure l'expédition de marchandises cruciales à travers le globe.

Le film met également en avant l'histoire du groupe NX, qui, tout en étant présent dans plus de 50 pays, maintient fermement son héritage et ses valeurs japonaises, en faisant notamment preuve d'un engagement profond envers le service à la clientèle.

« Finding the Way » est accessible sur le site Web officiel du groupe, sa chaîne YouTube et son compte LinkedIn. Deux versions sont proposées : une version longue de 4 minutes et 30 secondes, ainsi qu'une version courte d'une minute. Le film est disponible en trois langues : japonais, anglais et chinois.

Pour visionner le film promotionnel, veuillez consulter les liens suivants :

Site Web : https://www.nipponexpress.com/

YouTube : https://www.youtube.com/@nittsu

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Aperçu du film promotionnel

- Titre : Finding the Way

- Date de sortie : vendredi 1er septembre 2023

- Formats : long (4 min 30 sec.), court (1 min)

- Langues : japonais, anglais et chinois

Message du groupe : « We Find the Way »

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308298588-O1-y0czMi82.pdf

Quelques scènes du film :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308298588-O2-iDj33ht9.pdf

Pour télécharger les photos, rendez-vous sur :

https://kyodonewsprwire.jp/release/202308298588?p=images

