Cameco publie une mise à jour de production et de marché





Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) présente ce jour une mise à jour de marché concernant les défis à la mine Cigar Lake et à l'usine de Key Lake qui devraient avoir une incidence sur ses prévisions de production de 2023.

À la mine Cigar Lake, nous prévoyons maintenant de produire jusqu'à 16,3 millions de livres de concentré d'uranium (U 3 O 8 ) (sur une base de 100 %) cette année, une réduction par rapport aux prévisions précédentes de 18 millions de livres d'U 3 O 8 (sur une base de 100 %). La production des opérations de McArthur River/Key Lake pour 2023 devrait être de 14 millions de livres d'U 3 O 8 (sur une base de 100 %), en baisse par rapport aux précédentes prévisions de 15 millions de livres d'U 3 O 8 (sur une base de 100 %).

Comme indiqué précédemment, les activités minières de Cigar Lake ont été lancées à partir d'une nouvelle zone du corps minéralisé (pod ouest) au deuxième trimestre de cette année, ce qui a eu une incidence sur la productivité. Alors que les activités minières se sont poursuivies dans le pod ouest au cours du troisième trimestre, des problèmes de fiabilité de l'équipement sont apparus, ce qui a eu une incidence supplémentaire sur la performance. La mine devrait commencer son arrêt annuel de maintenance planifiée qui durera la majeure partie du mois de septembre.

À l'usine Key Lake, les activités d'intensification sont toujours en cours. Toutefois, comme indiqué dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre, une incertitude persiste quant à la production prévue en 2023 à Key Lake en raison de la durée pendant laquelle l'installation a fait l'objet d'un entretien et d'une maintenance, aux changements opérationnels qui ont été mis en oeuvre, à la disponibilité du personnel possédant les compétences et l'expérience nécessaires et à l'impact des défis de la chaîne d'approvisionnement sur la disponibilité des matériaux et des réactifs. Ces facteurs se sont combinés et ont eu une incidence sur la production à Key Lake, ce qui a entraîné la revue à la baisse des prévisions. La mine McArthur River continue de fonctionner correctement et devrait atteindre sa production prévue pour l'année. Tout minerai de McArthur River qui n'est pas immédiatement traité à Key Lake sera stocké dans l'inventaire en vue d'un futur broyage.

La stratégie de création de valeur de Cameco nous permet de gérer efficacement le déficit de production attendu et de respecter nos engagements de livraison envers nos clients. Nous maintenons la flexibilité de nous approvisionner en matériaux par divers moyens autres que la production si nécessaire, y compris en augmentant nos achats sur le marché, en faisant avancer les achats à long terme, en utilisant des stocks ou des produits d'emprunt. Les livres que nous ne produisons pas cette année resteront à notre disposition et, avec l'augmentation des pressions d'approvisionnement, leur valeur pourrait augmenter lorsqu'elles seront livrées à l'avenir. Nous sommes exposés à des prix plus élevés dans le cadre des contrats liés au marché dans notre portefeuille à long terme et à une série de discussions contractuelles en cours, ce qui, selon nous, bénéficiera également du focus accru mis sur la sécurisation de l'accès aux approvisionnements rares et générera de la valeur à long terme pour Cameco. Et nous pouvons compter sur un bilan solide pour nous aider à gérer les risques.

Ce déficit de production attendu met en évidence le risque croissant plant sur la sécurité d'approvisionnement à un moment où les perspectives de la demande sont plus fortes et plus durables que jamais et où le risque est passé des producteurs aux services publics. L'incertitude quant à l'origine de l'approvisionnement en combustible nucléaire pour satisfaire la demande croissante continue de stimuler les contrats à long terme, avec des preuves évidentes que le marché de l'uranium dans son ensemble se dirige vers des contrats de taux de remplacement pour la première fois depuis plus d'une décennie. Il s'agit-là du type de contrat nécessaire pour promouvoir la détermination des prix déjà observés sur les marchés de l'enrichissement et de la conversion et qui devrait encourager les investissements dans l'approvisionnement nécessaires pour répondre aux besoins croissants à long terme.

Cet événement imprévu pourrait entraîner une variation des autres perspectives fournies dans notre rapport de gestion du deuxième trimestre pour 2023. Il est cependant trop tôt pour quantifier l'impact potentiel. Nous publierons une mise à jour lorsque nous comprendrons mieux les implications que ces défis de production peuvent avoir sur la dynamique du marché.

L'opération de Cigar Lake est détenue à 54,547 % par Cameco, 40,453 % par Orano Canada Inc. (Orano) et 5 % par TEPCO Resources Inc.

La mine McArthur River est détenue à 69,805 % par Cameco et 30,195 % par Orano. L'usine Key Lake est détenue à 83,333 % par Cameco et 16,667 % à Orano.

Personnes compétentes

Les informations techniques et scientifiques présentées dans ce document pour nos sites Cigar Lake et McArthur River/Key Lake ont été approuvées par des personnes compétentes aux fins du Règlement 43-101 : Lloyd Rowson, directeur général, Cigar Lake, Cameco ; Greg Murdock, directeur général, McArthur River, Cameco ; Daley McIntyre, directeur général, Key Lake, Cameco.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour fournir l'énergie d'un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité sûre, fiable et décarbonée. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Mise en garde relative aux informations et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse inclut des déclarations et des informations sur nos attentes pour le futur qui sont considérées comme des informations prospectives. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer sensiblement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle. Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse : le fait que nous anticipons des changements dans nos prévisions pour la production de 2023, en raison de la baisse de la production prévue à la mine Cigar Lake et des opérations de McArthur River/Key Lake ; l'arrêt de maintenance annuel prévu à la mine Cigar Lake ; l'incertitude concernant la production prévue de 2023 à Key Lake en raison de divers facteurs ; le fait que nous anticipons que la mine McArthur River atteigne sa production prévue pour l'année, ainsi que le broyage futur de tout minerai qui n'est pas immédiatement transformé ; le fait que notre stratégie nous positionne pour gérer efficacement le déficit de production attendu ; notre flexibilité anticipée pour s'approvisionner en matériaux par d'autres moyens que la production ; notre point de vue selon lequel toutes les livres que nous ne produisons pas cette année pourraient être produites à l'avenir, potentiellement à une valeur plus élevée ; notre exposition à des prix plus élevés dans le cadre de certains contrats, notre ensemble de discussions contractuelles et notre attente de bénéficier d'un accent accru sur la sécurisation de l'accès à des approvisionnements rares ; notre point de vue sur la sécurité croissante du risque d'approvisionnement et notre capacité à gérer les risques ; notre conviction que les perspectives de demande sont plus fortes et plus durables que jamais et qu'elles ont déplacé le risque des producteurs vers les services publics ; notre conviction que l'incertitude concernant l'approvisionnement en combustible nucléaire continue de stimuler les contrats à long terme et le passage aux contrats à taux de remplacement ; la possibilité d'autres changements dans les perspectives que nous avons précédemment fournies, et notre intention de fournir des mises à jour supplémentaires à l'avenir. Parmi les risques importants susceptibles de conduire à des résultats différents figurent le risque que les niveaux de production de la mine Cigar Lake et des opérations de McArthur River/Key Lake soient inférieurs à ce que nous prévoyons actuellement, en raison des facteurs que nous avons décrits comme ayant une incidence négative sur la productivité, ou pour d'autres raisons ; de retards dans le début ou l'achèvement de la maintenance planifiée à Cigar Lake ; le risque que la mine McArthur River n'atteigne pas la production prévue pour l'année ou qu'il y ait des obstacles au stockage et au broyage futur du minerai qui n'est pas immédiatement traité ; de notre incapacité à gérer efficacement le déficit de production attendu si nous sommes incapables de nous procurer des matériaux par d'autres moyens ; d'autres circonstances peuvent survenir qui retarderaient ou empêcheraient la production future de livres non produites cette année, ou la valeur de ces livres pourrait baisser ; le risque que le résultat de nos discussions contractuelles ne nous soit pas aussi favorable que nous l'espérons ; le risque que nos points de vue concernant le risque d'approvisionnement, les perspectives de la demande, les moteurs des contrats à long terme, le passage à des contrats de taux de remplacement et les incitations à investir dans l'approvisionnement puissent s'avérer incorrectes, ou que nous soyons incapables de gérer le risque de manière aussi efficace que nous l'espérons ; et le risque que ces facteurs ou d'autres facteurs puissent entraîner d'autres changements dans nos perspectives précédemment fournies, ou que nous ne soyons pas en mesure de fournir une mise à jour en temps opportun concernant ces changements. Cameco a formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer incorrectes, y compris des hypothèses concernant l'ampleur de l'impact que les défis de la mine Cigar Lake et de l'usine Key Lake auront sur les niveaux de production ; la capacité de commencer et d'achever le maintenance planifiée à Cigar Lake dans les délais prévus ; la capacité de la mine McArthur River d'atteindre son niveau de production, ainsi que le stockage et le broyage futur du minerai ; notre capacité à s'approvisionner en matériaux par d'autres moyens que la production ; notre capacité à atteindre la production future de livres non produites cette année ; notre capacité à conclure des discussions contractuelles à des conditions favorables ; les hypothèses concernant l'évolution et les tendances futures du marché de l'uranium ; notre capacité à gérer les risques ; et notre capacité à identifier et à fournir des mises à jour concernant d'autres changements à nos perspectives. D'autres risques importants et hypothèses associés à l'activité de Cameco sont décrits plus en détail dans le formulaire d'information annuel de Cameco et dans son dernier rapport de gestion annuel et trimestriel subséquent. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur nos perspectives à court et à long terme, et elles peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Cameco ne mettra pas nécessairement à jour ces informations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 septembre 2023 à 18:05

