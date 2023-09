République Démocratique du Congo: Déclaration de la Porte-Parole concernant l'usage excessif de la force lors d'une manifestation à Goma





BRUXELLES, 01 September 2023 / PRN Africa / -- L'UE condamne l'usage excessif et disproportionné de la force qui a entraîné la mort d'une cinquantaine de personnes et fait de nombreux blessés lors d'une manifestation à Goma le 30 août. Nous attendons de l'enquête ouverte par les autorités congolaises qu'elle identifie rapidement les responsables et que ces derniers répondent de leurs actes.

L'UE rappelle son attachement à la liberté d'expression et de manifestation et à la nécessité que les manifestations soient pacifiques.

Tout propos ou action appelant à la violence contre la présence internationale et régionale sur place, telle que la MONUSCO ainsi que la force de la Communauté de l'Afrique de l'Est est à éviter.

Copyright Union européenne, 1995-2023

SOURCE Service européen pour l'action extérieure

3 septembre 2023 à 00:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :