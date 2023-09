LE SOMMET MONDIAL DE L'ARCHÉOLOGIE D'ALULA ANNONCE UNE LISTE EXCEPTIONNELLE D'INTERVENANTS ET D'INVITÉS POUR L'ÉVÉNEMENT INAUGURAL





300 participants, dont plus de 80 intervenans et plus de 200 délégués du monde entier, y compris 50 jeunes leaders, participeront à l'événement à AlUla, royaume d'Arabie Saoudite, du 13 au 15 septembre

ALULA, Arabie Saoudite, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial de l'archéologie d'AlUla a annoncé une liste exceptionnelle d'intervenants et de délégués saoudiens et internationaux pour son édition inaugurale, qui se tiendra à AlUla du 13 au 15 septembre.

Parmi les experts qui devraient figurer parmi les plus de 80 intervenants du sommet, on peut citer :

Du royaume d'Arabie Saoudite : Manal AlDowayan, artiste visuelle ; Dr. Jasir Alherbish, PDG, Commission du patrimoine saoudien ; Prof. Daif Allah AlTalhi, professeur émérite d'archéologie, Université de Hail ; Prof. Suleiman Altheeb, professeur émérite de langues et d'écritures arabes anciennes, Université du Roi Saoud.

De l'étranger : Prof. Shadreck Chirikure, professeur d'archéologie Edward Hall, Université d'Oxford, Royaume-Uni ; Jyoti Hosagrahar, directeur adjoint, Centre du patrimoine mondial, UNESCO ; Zeidan Kafafi, professeur émérite d'archéologie, Université de Yarmouk, Jordanie ; Prof. Toshiyuki Kono, professeur émérite de droit international privé, Université de Kyushu ; Dr. Gary Martin, fondateur et conseiller principal, Global Diversity Foundation ; Dr. Denise Pozzi-Escot, directrice, Pachacamac Site Museum, Pérou ; Timothy Whalen, directeur, Getty Conservation Institute ; et Dennis Wuthrich, fondateur et PDG Farallon Geographics, États-Unis.

D'autres personnalités sont attendues au sommet, notamment Bettany Hughes, historien britannique et présentateur de nombreux documentaires sur l'histoire ancienne, et Levison Wood, explorateur, écrivain et photographe de renommée mondiale, auteur de onze livres à succès et producteur de plusieurs documentaires acclamés par la critique.

Au total, le sommet réunira plus de 300 participants, qui se pencheront sur une variété de sujets destinés à inspirer des solutions visionnaires, basées sur le patrimoine, aux problèmes contemporains dans tous les secteurs. « L'archéologie tisse un monde interconnecté » et « Sauver l'archéologie un TikTok à la fois » sont des exemples de thèmes abordés lors des tables rondes.

Le sommet est une initiative de la Commission royale pour AlUla (RCU), qui dirige la régénération complète d'AlUla en tant que destination mondiale de premier plan pour le patrimoine culturel et naturel. La recherche archéologique et la conservation sont les pierres angulaires du projet, qui vise à attirer 2 millions de visiteurs par an à AlUla d'ici 2035.

Le Dr. Abdulrahman Alsuhaibani, directeur général de l'archéologie, de la conservation et des collections à la RCU, a déclaré : « Le sommet mondial de l'archéologie d'AlUla suscite un grand intérêt dans le monde entier, avec des intervenants venus d'Amérique, d'Australie, de Jordanie et du Japon. Nous les invitons à partager leurs connaissances sur les quatre thèmes du sommet : Identité, Paysages de ruines, Résilience et Accessibilité. Leur présence s'inscrit dans le droit fil de l'héritage d'AlUla en tant que carrefour des civilisations, où les gens ont échangé des idées venues de loin. »

Les délégués participeront également à des excursions sur les principaux sites patrimoniaux d'AlUla, dont beaucoup font également l'objet de fouilles archéologiques actives. Bien qu'AlUla soit surtout connue pour les tombes nabatéennes d'Hegra, le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 2018, des équipes de projet ont répertorié des milliers de sites archéologiques à travers AlUla et Khaybar. D'autres sites devraient être explorés dans la région par des institutions de recherche archéologique, des universités et des entreprises d'Arabie saoudite et du monde entier.

Cet automne, 11 projets mènent des travaux sur le terrain dans le comté d'AlUla et la ville voisine de Khaybar, avec la participation de 150 à 200 archéologues et spécialistes associés, ce qui constitue l'une des entreprises de recherche archéologique les plus actives au monde.

Le sommet se tiendra dans la spectaculaire salle polyvalente Maraya d'AlUla, qui détient le record mondial Guinness du plus grand bâtiment à miroirs (9 740 panneaux de verre).

Les principaux enseignements tirés du Sommet seront partagés publiquement après l'événement, ainsi qu'une sélection de vidéos. Rendez-vous sur le site www.worldarchaeologysummit.com pour en savoir plus et pour consulter la liste complète des intervenants.

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

