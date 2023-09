IC I?çta? Construction inaugure le projet d'aéroport de Long Thanh au Vietnam





LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET, ÉVALUÉE À 1,5 MILLIARD DE DOLLARS, SERA ACHEVÉE D'ICI 39 MOIS

Le consortium VIETUR, dirigé par IC ?çta? Construction, a remporté le contrat pour la construction du terminal de l'aéroport international de Long Thanh, l'un des projets les plus prestigieux du Vietnam. L'aéroport desservira initialement 25 millions de passagers et gérera 1,2 million de tonnes de fret par an. Une fois que toutes les phases seront opérationnelles, l'aéroport devrait accueillir plus de 100 millions de passagers par an.

ISTANBUL, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Avec 55 ans d'expérience, IC ?çta? Construction, qui a entrepris de nombreux projets exigeants à l'échelle nationale et internationale, a participé à la cérémonie d'inauguration du projet de l'aéroport international de Long Thanh avec la participation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. L'aéroport, qui sera situé à l'est de Hô Chi Minh-Ville, est en cours de construction par le consortium VIETUR dirigé par l'entreprise turque IC ?çta? Construction. Le consortium, qui a entrepris la première phase du projet d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, prévoit de terminer cette phase, qui comprend la construction du terminal et les installations d'équipement, d'ici 39 mois. Plus de 10 000 employés devraient travailler sur le projet de l'aéroport international de Long Thanh.

« NOUS ÉTENDONS NOTRE EXPERTISE À LA SCÈNE INTERNATIONALE »

S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'inauguration en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, de divers ministres, de l'ambassadeur Haldun Tekneci de Hanoi, du président de la Société des aéroports du Vietnam, des cadres supérieurs d'entreprises vietnamiennes impliquées dans le projet et des représentants de médias locaux et internationaux, F?rat Çeçen, le président d'IC ?çta? Construction, a déclaré : « Avec ce projet d'aéroport international de Long Thanh, nous apportons notre vaste expérience en construction et en gestion en Extrême-Orient. Le consortium VIETUR comprend des entreprises vietnamiennes de premier plan dans leurs domaines respectifs. Nous avons pour objectif de livrer la première phase du projet de l'aéroport international de Long Thanh aux normes internationales dans un délai de 39 mois, en étroite coordination avec nos partenaires locaux et internationaux. La croissance rapide de l'économie du pays nécessite des investissements majeurs dans les infrastructures telles que cet aéroport. Nous apprécions la détermination du gouvernement vietnamien à mener à bien ces projets essentiels. Nous remercions également l'Airports Cooperation of Vietnam (ACV) pour son approche équitable et son soutien pendant la phase de préparation. Nous croyons que le soutien de l'ACV jouera un rôle crucial dans la réussite du projet. »

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2199836/Long_Thanh.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2199837/IC_Ictas_2.jpg

3 septembre 2023 à 08:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :