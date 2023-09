Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 43 000 $ à la Fête des vendanges Magog-Orford





QUÉBEC, le 2 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 43 000 $ à la Fête des vendanges Magog-Orford, qui a lieu jusqu'au 10 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Fête des vendanges Magog-Orford célèbre chaque année la récolte des raisins. Cet événement festif allie dégustation de vins, produits agroalimentaires locaux, musique et danse. Pour cette 30e édition, environ 90 exposants sont attendus, au grand bonheur des participants.

Citations

« Le gouvernement du Québec s'associe avec fierté au succès de la Fête des vendanges Magog-Orford, qui accueille chaque année des milliers de participants aux abords du majestueux lac Memphrémagog. Ce rassemblement festif se veut un lieu de dégustation des produits du terroir, mais aussi un cadre d'échange entre producteurs et consommateurs. Je salue le promoteur pour cette belle initiative qui met en valeur les acteurs de notre industrie brassicole. Les rendez-vous de ce type stimulent l'économie du Québec et participent à son rayonnement à titre de destination touristique de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, les amateurs de produits locaux pourront déguster les vins authentiquement québécois dans une ambiance festive. Je suis heureux que notre gouvernement appuie la Fête des vendanges Magog-Orford, qui est une occasion unique pour nos viticulteurs de mettre en lumière leur savoir-faire. Ce rassemblement d'envergure dynamise notre industrie événementielle et stimule notre économie. J'invite les gens à venir en grand nombre découvrir les produits de notre terroir et à en profiter pour parcourir les Cantons-de-l'Est afin d'apprécier ses magnifiques paysages et visiter ses nombreux attraits touristiques. »

Gilles Bélanger, député d'Orford, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

2 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :