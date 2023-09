WestJet rehausse la connectivité de Calgary





La compagnie aérienne augmentera son offre entre l'aéroport international de Calgary (YYC) et Ottawa et Los Angeles

CALGARY, AB, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Alors que WestJet continue de renforcer ses investissements dans l'Ouest canadien, la compagnie aérienne a annoncé aujourd'hui qu'elle ajoutera des vols à son horaire hivernal annoncé précédemment, avec des vols de Calgary vers Ottawa et Los Angeles.

« WestJet demeure inébranlable dans son engagement à faire en sorte que Calgary demeure la ville la plus connectée en Amérique du Nord, avec moins de deux millions de résidents, alors que nous continuons d'offrir aux invités un transport aérien encore plus abordable et accessible sur notre réseau cet hiver, a déclaré Jane McCurdy, directrice, Planification du réseau et alliances de WestJet. En raison de la demande accrue pour ces deux liaisons populaires en provenance de Calgary, nous sommes en mesure d'offrir une capacité accrue et plus de sièges à nos précieux invités cet hiver. »

À compter du 30 octobre, WestJet doublera son service quotidien entre Calgary et Ottawa, ajoutant 7 vols hebdomadaires supplémentaires pendant les périodes de pointe. De plus, 5 vols hebdomadaires ont été ajoutés entre Calgary et Los Angeles. Au total, WestJet exploitera près de 900 vols hebdomadaires à partir de YYC pendant les périodes de pointe cet hiver.

* Nouvelles fréquences de vols disponibles pour la réservation le 5 septembre 2023

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

1 septembre 2023 à 23:24

