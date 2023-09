Dreame Technology lance l'aspirateur robotisé phare révolutionnaire L20 Ultra, doté de la technologie inédite MopExtendtm* alimentée par l'IA, lors de l'IFA 2023





BERLIN, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology , le leader de l'industrie de l'électroménager, lance son nouvel aspirateur robotisé phare doté d'une technologie révolutionnaire, le L20 Ultra, à l'IFA 2023. Le salon de renommée mondiale de l'électronique grand public et de l'électroménager, qui se tient à Berlin du 1er au 5 septembre, offre le cadre idéal pour présenter les caractéristiques du L20 Ultra, y compris la nouvelle technologie révolutionnaire MopExtendtm alimentée par IA, qui permet un nettoyage en profondeur des bords. Outre cette technologie, le L20 Ultra dispose de fonctionnalités puissantes qui offrent une expérience de nettoyage révolutionnaire à ses utilisateurs.

Le L20 Ultra, le dernier appareil électroménager intelligent de Dreame Technology, est un aspirateur robotisé entièrement automatique qui nettoie les sols et s'auto-nettoie, portant le nettoyage détaillé à un tout autre niveau. En outre, le L20 Ultra portera pour la première fois le nouveau logo de Dreame Technology, inaugurant une nouvelle ère pour la marque.

MopExtendtm, une technologie d'IA sans précédent dans l'industre*

Les aspirateurs robotisés ont souvent de la difficulté à nettoyer complètement les bords. C'est pourquoi Dreame Technology a mis au point ses propres technologies de base exclusives, les systèmes de nettoyage Mop-Extendtm et Duo-Scrubtm, qui visent à fournir une meilleure solution à ce problème.

La technologie Mop-Extendtm intègre plusieurs détecteurs sensibles à la position qui sont capables de repérer automatiquement et précisément les coins et les bords. Lorsque l'aspirateur détecte un coin ou un bord, la technologie Mop-Extendtm s'active et étend les serpillères le plus près possible des bords du mur, pour un nettoyage plus profond d'un coin à l'autre. Grâce aux algorithmes Mop-Extendtm, le L20 Ultra excelle même dans les environnements domestiques complexes, garantissant ainsi un nettoyage plus méticuleux et plus efficace des bords.

Muni d'un système de nettoyage Duo-Scrubtmintégrant deux serpillères rotatives à grande vitesse, le L20 Ultra est conçu pour éliminer les taches et saletés tenaces. Il dispose d'une technologie intégrée de détection de la saleté, qui utilise les données recueillies lors des cycles de nettoyage précédents pour déterminer si les pièces nécessitent un nettoyage supplémentaire. Par exemple, le L20 Ultra peut réagir aux changements saisonniers et à leurs impacts, tels que la présence de fourrure d'animaux de compagnie, de pollen ou de saleté supplémentaire dans la maison, puis utiliser ces informations pour fournir un niveau de nettoyage synchronisé avec les appareils ménagers de Dreame Technology.

Automatisation complète

Doté d'une base automatique récemment mise à niveau, le L20 Ultra offre aux consommateurs une expérience de nettoyage plus automatisée que celle des modèles précédents. Grâce à la technologie DualBoost 2.0 et à un sac à poussière de 3,2 litres, la base automatique peut stocker la poussière jusqu'à 75 jours sans que les utilisateurs aient à la vider manuellement. Le L20 Ultra est aussi capable de nettoyer et de sécher ses serpillères par lui-même. Lorsque les serpillères sont sales, elles sont lavées dans la base automatique, dans un réservoir d'eau de 4,5 L. Une fois l'auto-nettoyage terminé, les serpillères sont rapidement séchées à l'air chaud (un processus pouvant durer jusqu'à 2 heures) afin de prévenir la formation de moisissure et les mauvaises odeurs.

De plus, grâce à ses capacités d'automatisation rehaussées, l'aspirateur remplit automatiquement ses réservoirs d'eau et de solutions de nettoyage, ce qui lui permet de garder ses serpillères humides pour un nettoyage efficace en tout temps. Les solutions de nettoyage peuvent elles aussi être remplies automatiquement, ce qui peut éviter bon nombre de problèmes aux utilisateurs.

Système de nettoyage avancé

L20 ultra est conçu pour offrir des performances inégalées à ses utilisateurs, avec un système de nettoyage avancé et un éventail de fonctions adaptées aux différents environnements domestiques.

Grâce au système d'aspiration avancé Vormaxtm de Dreame Technology, le L20 Ultra optimise l'efficacité de l'aspiration pour extraire les débris des tapis, des moquettes et des sols durs. Le puissant système d'aspiration Vormaxtm offre une puissance d'aspiration de 7 000 Pa pour une aspiration exceptionnelle. Cette puissance garantit un dépoussiérage efficace ainsi qu'un taux de ramassage remarquablement élevé. De plus, l'aspirateur a une brosse en caoutchouc relevable qui permet de détacher facilement les cheveux. Combinée à la technologie de retrait des serpillères, cette fonction font du L20 Ultra un outil de nettoyage puissant et adaptable.

Le L20 Ultra est aussi doté d'une technologie de reconnaissance de moquette par ultrasons et de retrait des serpillères qui se conjuguent pour améliorer le nettoyage des tapis et moquettes. Lorsque l'appareil détecte des tapis et des moquettes, les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options de nettoyage : retirer les serpillères, soulever les serpillères ou éviter les moquettes. Ces options permettent au L20 Ultra de nettoyer différents types de tapis tout en évitant de les mouiller.

Une autre fonction intelligente du L20 Ultra est le système de navigation intelligente Pathfindertm, qui utilise l'apprentissage par IA et la technologie d'éclairage de structure 3D pour balayer la pièce à l'avant, reconnaître les obstacles et les éviter. La technologie empêche l'aspirateur d'aspirer les objets laissés sur le sol par erreur, ce qui évite les interruptions de votre processus de nettoyage planifié et assure l'exécution de la tâche à accomplir.

Le modèle phare L20 Ultra combine une puissance améliorée, la technologie d'IA et des années de R&D pour fournir un aspirateur robotisé qui révolutionne l'expérience de nettoyage pour son utilisateur. L'introduction de la technologie Mop Extendtm rehausse les capacités de nettoyage du L20 Ultra, lui permettant de se rapprocher des bords difficiles d'accès, ainsi que de nettoyer entre les meubles et les espaces étroits.

Parallèlement, Dreame Technology a prolongé sa garantie à trois ans. Comparativement à la garantie standard de deux ans, les utilisateurs peuvent profiter non seulement des performances puissantes du L20 Ultra, mais aussi d'une garantie de fiabilité et de protection qui permet une expérience de nettoyage exceptionnelle et sans souci.

Prix et disponibilité

L'aspirateur compact et performant L20 Ultra sera en vente à partir du 1er septembre 2023 en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne dans les magasins officiels de Dreame sur Amazon, ainsi que sur d'autres canaux de distribution locaux, à un prix commençant à 1 199 euros. Les consommateurs pourront aussi opter pour l'option L20 Ultra Complete, disponible au prix de 1 299 euros. Cet option inclut le L20 Ultra, des solutions de nettoyage supplémentaires et des tampons de serpillère amovibles, ainsi que d'autres suppléments et outils d'une durabilité pouvant atteindre 1 an. La disponibilité, les prix et les spécifications de chaque modèle peuvent varier en fonction des conditions du marché local et des préférences des consommateurs.

En Allemagne, du 1er au 14 septembre, les personnes achetant un L20 Ultra dans les magasins de détail recevront un sèche-cheveux Dreame Hair Glory gratuit !

Pour découvrir de première main la prochaine révolution du nettoyage et voir une démonstration du L20 Ultra, visitez Dreame à l'IFA 2023. Nous nous trouvons dans le Hall City Cube_A, au stand CCA-209.

Pour en savoir plus sur le L20 Ultra, consultez notre site Web officiel : https://de.dreametech.com/

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://de.dreametech.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196581/Dreame_Technology_Launches_Revolutionary_Flagship_Robotic_Vacuum_L20_Ultra_Industry.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196582/image_5011492_38812628.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196583/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196584/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196585/3.jpg

1 septembre 2023 à 21:34

