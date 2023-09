Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 450 000 $ au Festival de montgolfières de Gatineau





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 450 000 $ au Festival de montgolfières de Gatineau, qui a lieu au parc de la Baie jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Événement phare de la région de l'Outaouais, le Festival de montgolfières de Gatineau promet, encore cette année, d'en mettre plein la vue et les oreilles aux visiteurs de tous âges. Que ce soit avec les envolées d'une dizaine de montgolfières colorées ou les différents spectacles présentés, la table est mise pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Citations

« Rendez-vous familial par excellence, le 36e Festival de montgolfières de Gatineau saura ravir un public conquis avec la présence d'aérostats et d'artistes. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme économique de l'Outaouais, en plus de faire rayonner la région. J'invite les visiteurs à prendre part en grand nombre à cet événement unique et j'espère qu'ils profiteront de leur passage pour découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de 35 ans, le Festival de montgolfières de Gatineau bonifie l'offre événementielle de la région et contribue à en faire une destination touristique de choix. Je suis heureux que notre gouvernement y apporte son soutien une fois de plus. Je souhaite que les festivaliers soient encore émerveillés par la présence de ces énormes ballons dans le ciel de Chapleau, de Gatineau et de tout l'Outaouais, qu'ils découvrent la multitude d'attraits touristiques de la région et encouragent les commerçants locaux. Bravo à l'équipe organisatrice qui a su garder cet événement d'importance bien vivant. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Parmi les rendez-vous qui font la renommée de l'Outaouais figure le Festival de montgolfières de Gatineau. Ce rassemblement familial bonifie l'offre événementielle de la région et met en lumière le talent des artisans de son industrie touristique. C'est une occasion privilégiée pour les amateurs de montgolfières de vivre leur passion dans un cadre enchanteur. J'incite la population de Gatineau à réserver un accueil des plus chaleureux aux nombreux visiteurs qui y séjourneront. Voilà une occasion de vivre de beaux moments en compagnie de ses proches en cette fin de saison estivale. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Twitter, Facebook, YouTube Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

1 septembre 2023 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :