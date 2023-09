Chasse au Trésor Polysleep x Matelas Bonheur : Une Aventure Unique à Montréal





MONTREAL, 01 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polysleep, l'entreprise innovante une entreprise locale axée sur l'innovation et la qualité dans les matelas, est fière de s'associer à Matelas Bonheur pour une expérience inédite à Montréal. Cette collaboration exceptionnelle vise à propulser les produits de Polysleep dans 18 magasins de Matelas Bonheur à travers la ville, offrant ainsi aux clients une opportunité unique de découvrir la qualité supérieure de nos produits tout en participant à une chasse au trésor amusante.



Du 30 août au 3 septembre, chaque jour dans chaque magasin Matelas Bonheur, un oreiller Polysleep de qualité premium sera offert en jeu. Au total, ce sont 90 oreillers Polysleep qui seront remis aux chanceux participants résidant dans le Grand Montréal pour leur campagne « DORS COMME SI T'ES ENCORE EN VACANCES. »





Les panneaux publicitaires de la campagne DORS COMME SI T'ES ENCORE EN VACANCES de Polysleep, à Montréal.

La Chasse au Trésor Polysleep x Matelas Bonheur invite les habitants de Montréal à visiter l'un des 18 magasins Matelas Bonheur participants pour tenter leur chance. Les participants auront ainsi l'occasion de découvrir les matelas et accessoires de sommeil de Polysleep, tout en participant à un jeu divertissant.

Rejoignez-nous dans cette aventure unique alors que Polysleep et Matelas Bonheur continuent d'innover et de créer des souvenirs mémorables pour la communauté montréalaise. La Chasse au Trésor Polysleep x Matelas Bonheur débuté, alors préparez-vous à vivre une expérience exceptionnelle!

Pour plus d'informations sur la Chasse au Trésor Polysleep x Matelas Bonheur, veuillez visiter nos réseaux sociaux.

À propos de Polysleep

Polysleep est un chef de file dans l'industrie des matelas au Canada, dédié à la création de matelas de haute qualité et d'accessoires de sommeil innovants pour améliorer la qualité de vie de ses clients. Fondée sur les principes du confort, du soutien et de la durabilité, la marque Polysleep est reconnue pour sa technologie de pointe et son engagement envers l'excellence. Pour en savoir plus sur Polysleep, visitez https://polysleep.ca/.

À propos de Matelas Bonheur

Matelas Bonheur est une entreprise montréalaise de renom, proposant une vaste gamme de matelas et de produits de sommeil de qualité supérieure depuis de nombreuses années. Fidèle à sa mission de promouvoir un sommeil de qualité, Matelas Bonheur se distingue par son expertise et son service client exceptionnel. Pour en savoir plus sur Matelas Bonheur, visitez https://www.matelasbonheur.ca/

Victoria Bakos

Public Relations Manager

[email protected]

514.629-4044

1 septembre 2023 à 17:55

