Avis d'ébullition pour le territoire de Longueuil, soit pour les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil ainsi que pour les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville





LONGUEUIL, QC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - 16 h 15 - La Ville de Longueuil émet un avis d'ébullition d'eau pour les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil ainsi que pour les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville. Cette mesure est nécessaire à la suite de résultats d'analyse de laboratoire qui font état de présence de la bactérie E. coli dans le réseau d'aqueduc.

Que devez-vous faire?

Vous devez utiliser de l'eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Jetez les glaçons (n'oubliez pas les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés le 31 août 2023 avec l'eau du robinet non bouillie.

Vous pouvez utiliser directement l'eau du robinet pour :

Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée;

Laver la vaisselle à l'eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l'assécher;

Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud;

Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu'ils n'avalent pas d'eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.

Si vous possédez un dispositif de traitement de l'eau à votre résidence, vous devez appliquer les mesures indiquées ci-dessus, à moins qu'il ne s'agisse d'un purificateur domestique conçu pour désinfecter l'eau. Les dispositifs tels les adoucisseurs sont généralement inefficaces pour éliminer les microorganismes.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis

Fermez les fontaines d'eau et affichez des avis près des autres robinets où de l'eau reste disponible.

Pour plus d'information sur ces modalités, consultez le site du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à :

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/avisebullition/faq.htm.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions de votre compréhension. La Ville de Longueuil prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la source du problème et pour le corriger.

Pour suivre l'évolution de la situation, visitez longueuil.quebec et suivez-nous sur les médias sociaux.

1 septembre 2023 à 17:01

