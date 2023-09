Adani Group : les allégations de l'OCCRP sont malicieuses et malveillantes





The Adani Group, le principal conglomérat d'affaires intégré de l'Inde, publie aujourd'hui une déclaration dans les médias en réponse au rapport de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) qui allègue qu'Adani Group aurait enfreint certaines lois.

Adani Group a vertement rejeté ce rapport, qui constitue le second exemple d'une organisation internationale formulant des allégations sans fondement à l'encontre du conglomérat. Précédemment, Hindenburg Research, un vendeur à découvert basé à New York, avait publié un rapport formulant des allégations similaires. À cet égard, Adani Group a fourni une réponse en plusieurs points rejetant fermement ses revendications. D'autres mises à jour à ce sujet peuvent être consultées sur le centre de ressources Adani Updates.

La Cour suprême de l'Inde a par la suite constitué un comité, qui a présenté son rapport et n'a formulé aucune conclusion probante d'actes répréhensibles de la part d'Adani Group. L'affaire fait actuellement l'objet d'un sub judice et est supervisée par la Cour suprême de l'Inde et le Securities and Exchange Board of India.

Adani Group a publié la déclaration suivante en réponse au rapport de l'OCCRP :

« Nous rejetons catégoriquement ces allégations réchauffées. Ces bulletins d'actualité semblent être une nouvelle tentative concertée par des intérêts financés soutenus par des médias étrangers pour relancer un rapport sans fondement, le rapport Hindenburg. Cette manoeuvre avait d'ailleurs été anticipée et mentionnée dans les médias la semaine dernière.

Ces revendications sont fondées sur des affaires closes datant d'il y a dix ans, lorsque le Directorate of Revenue Intelligence (DRI) a examiné des allégations de surfacturation, de transfert de fonds à l'étranger, de transactions entre parties liées et d'investissements par l'intermédiaire de placements de portefeuille étrangers. Un pouvoir d'arbitrage indépendant et un tribunal d'appel avaient tous deux confirmé qu'il n'y avait pas de surévaluation et que les transactions étaient conformes à la loi en vigueur. L'affaire a été close en mars 2023 lorsque la Cour suprême de l'Inde a statué en notre faveur. De toute évidence, étant donné qu'il n'y a pas eu de surévaluation, ces allégations de transfert de fonds ne sont ni pertinentes, ni fondées.

Ces placements de portefeuille étrangers font déjà partie de l'enquête menée par le Securities and Exchange Board of India (SEBI). Selon le comité d'experts désigné par la Cour suprême, il n'existe aucune preuve de violation des exigences de participation publique minimum (MPS), ni de manipulation du cours des actions.

Il est regrettable que ces publications, qui nous ont valu des questionnements, aient choisi de ne pas retransmettre l'intégralité de notre réponse. Ces tentatives visent notamment à générer des profits en faisant baisser les cours de nos actions et ces vendeurs à découvert font l'objet d'une enquête menée par plusieurs autorités. Étant donné que la Cour suprême et la SEBI supervisent ces questions, il est essentiel de respecter le processus réglementaire en cours.

Nous avons une confiance totale dans le respect de la légalité et dans la qualité de nos divulgations et de nos normes de gouvernance d'entreprise. À la lumière de ces faits, le calendrier de ces bulletins d'information est suspect, malicieux et malveillant, et nous les rejetons en bloc. »

