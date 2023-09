Midea dévoile le Midea V12 : le premier robot aspirateur tout-en-un qui balaie et nettoie





BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans la foulée de l'annonce concernant la nomination d'Erling Haaland au poste d'ambassadeur mondial de la marque, Midea, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'appareils électroménagers, a dévoilé son « Haaland des robots aspirateurs » : le Midea V12. Reflétant le dynamisme de Haaland sur le terrain, le Midea V12 est un produit phare qui apporte polyvalence, puissance et agilité au nettoyage domestique et offre aux consommateurs une solution de nettoyage d'élite.

Des systèmes avancés d'autovidange, d'autolavage et d'autoséchage pour un nettoyage sans effort

Le Midea V12 fait preuve de polyvalence dans le nettoyage de la maison, rappelant la double responsabilité de Haaland de marquer et d'aider sur le terrain. Après avoir terminé ses tâches de nettoyage, le V12 passe en douceur en mode autoentretien avec évacuation de la poussière et lavage et séchage automatique des serpillières. Le robot retourne gracieusement à sa base une fois le cycle de nettoyage terminé, permettant à ses serpillières de subir un processus de nettoyage méticuleux. La base intégrée récure et rince tous les débris pour un nettoyage mains libres et hygiénique. L'unité abrite également un sac à poussière spacieux de trois litres qui permet de stocker en toute confiance la poussière et les débris pendant 60 jours. De plus, le mécanisme de séchage utilise un flux d'air chaud de 55 C qui garantit que les serpillières restent exemptes de moisissures et d'odeurs désagréables.

Une aspiration de 5000 Pa et des serpillières à double rotation de 200 tours par minute permettent une performance de nettoyage parfaite

À l'image des prouesses inégalées de Haaland sur le terrain de football, le V12 surpasse ses homologues en termes de performances dans le nettoyage à domicile. Avec une force d'aspiration stupéfiante de 5000 Pa, il garantit qu'aucun grain de poussière n'est oublié. Pour compléter cette puissance, le balai chenille à double disque est ultra-épais, ce qui permet au V12 d'absorber la saleté de manière constante et inégalée. Sa technique intensive de lavage à 200 tours par minute ravive et rafraîchit les surfaces, assurant que les sols brillent systématiquement comme s'ils étaient neufs.

Une technologie de détection 3D des obstacles pour éviter les obstacles avec flexibilité

Tandis que Haaland est connu pour son style affirmé face à ses adversaires, le Midea V12 se targue de son agilité à contourner les obstacles. Grâce à la précision de son système LiDAR, la technologie de détection 3D des obstacles du Midea V12 permet au robot d'éviter aisément jusqu'à 55 obstacles uniques. Sa capacité à cartographier rapidement et à se familiariser avec son environnement assure un nettoyage complet avec un minimum d'interruptions et une efficacité accrue.

Pour accompagner le lancement, Midea a partagé une photo du Midea V12 aux côtés d'Erling Haaland.

L'annonce récente de la nomination d'Erling Haaland en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque complète le partenariat fructueux entre Midea et Manchester City qui a débuté en janvier 2020 et a récemment été renouvelé en mai de cette année. À ce jour, le partenariat a mobilisé des millions de fans dans le monde entier grâce à des opérations primées.

La marque leader de l'électroménager continuera à collaborer avec le triple vainqueur de Manchester City pour les saisons à venir, en mettant en relation les supporters d'Erling avec les clients de Midea et les fans de football du monde entier à l'aide de diverses campagnes de contenu ainsi que des cadeaux exclusifs et d'autres activités numériques.

Au moment de l'annonce, Erling Haaland, a déclaré : « Midea est un fier partenaire de Manchester City, et jusqu'ici j'ai aimé faire partie de ses campagnes pendant mon séjour avec le club. J'ai remarqué le logo de Midea dans l'Etihad Stadium et, après avoir pris connaissance de leur ampleur et de leurs ambitions, je suis heureux de devenir aujourd'hui l'ambassadeur de cette marque mondiale. La première vidéo que nous avons tournée il y a quelques semaines était vraiment amusante, et j'ai hâte de poursuivre notre collaboration. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198810/Midea_shared_a_photo_Midea_V12_Erling_Haaland.jpg

1 septembre 2023 à 16:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :