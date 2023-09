Gurobi publie son rapport sur l'état de l'optimisation mathématique 2023





Gurobi Optimization, LLC, le leader de la technologie d'intelligence décisionnelle, est heureux d'annoncer la publication de son rapport sur l'état de l'optimisation mathématique 2023. Le rapport, basé sur une enquête menée auprès de 394 clients commerciaux, fournit des informations précieuses sur les tendances ayant un impact sur l'utilisation et la perception de l'optimisation mathématique dans le monde des affaires.

L'enquête révèle que la demande d'analystes en recherche opérationnelle et de spécialistes en science des données ayant des compétences en optimisation mathématique est en augmentation. Un nombre significatif, 93 % des personnes interrogées, ont déclaré que le nombre d'analystes en recherche opérationnelle dans leur organisation était en augmentation ou restait stable. De plus, 90 % ont indiqué que l'optimisation mathématique gagnait du terrain ou restait stable auprès des décideurs de leur entreprise.

« Les résultats de notre enquête pour l'année 2023 soulignent l'importance croissante de l'optimisation mathématique dans le paysage commercial actuel axé sur les données », a déclaré Duke Perrucci, PDG de Gurobi. « Nous sommes ravis de constater l'intégration croissante de l'apprentissage automatique et de l'optimisation mathématique, ce qui ouvre de nouvelles possibilités en matière de prise de décision commerciale et de résolution des problèmes. »

Le rapport sur l'état de l'optimisation mathématique 2023 est disponible en téléchargement sur le site Web de Gurobi.

1 septembre 2023 à 16:10

