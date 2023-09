Une surdose est une de trop !





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Hier partout au Québec se tenait la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Des lumières mauves se sont allumées un peu partout en signe de solidarité avec les victimes de la crise des surdoses et leurs proches. La Grande Roue de Montréal, la Tour de Montréal du Stade olympique, les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi qu'une ribambelle d'organismes communautaires aux quatre coins de la province ont répondu à l'appel de l'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues et de Moms Stop The Harm.

La journée fut soulignée dans plusieurs organismes partout au Québec afin de soutenir les personnes touchées par la crise des surdoses et leurs proches. C'est également l'occasion d'honorer la mémoire de l'ensemble des victimes de la guerre à la drogue. Cette année plusieurs nouvelles initiatives locales ont vu le jour.

L'AQPSUD qui organise la journée internationale de sensibilisation aux surdoses depuis 10 ans se réjouit de la participation à l'opération Illumination cette année. Partout au Québec des municipalités et des entreprises se sont illuminées en mauve pour rendre visible la crise des surdoses qui a fait reculer l'espérance de vie des Canadiens cette année.

Selon Chantal Montmorency, directrice générale de l'AQPSUD, « Presque chaque jour on peut voir un reportage stigmatisant à propos des personnes itinérantes et des personnes utilisatrices de drogues. Plutôt que de s'attarder aux symptômes et à l'inconfort des privilégiées, il est urgent de s'intéresser aux causes profondes de la crise des surdoses : la stigmatisation, la pauvreté, le manque de logements abordables ou le manque d'accès aux soins de santé et surtout la toxicité des drogues due à la prohibition. »

Toujours selon Mme Montmorency, « Malheureusement, à part quelques exceptions, les élus locaux n'inscrivent pas cette journée à leur agenda et ont été retenus ailleurs. Les gens de la santé publique étaient également absents de la plupart de nos événements. Ils ont choisi de dévoiler des chiffres et de nous représenter sous forme de statistique. Les personnes utilisatrices de drogues et leurs alliés aimeraient bien aussi prendre des vacances et se consacrer à autre chose le 31 août. Mais pendant qu'ils parlent encore, on meurt encore. »

L'AQPSUD vous invite à réserver cette date et vous donne rendez-vous pour l'an prochain, parce qu'il y a peu de chance que la réalité des personnes concernées change d'ici là.

