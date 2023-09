Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 350 000 $ au Festival de musique émergente





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 347 000 $ au Festival de musique émergente (FME), qui se déroule en Abitibi-Témiscamingue du 31 août au 3 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le FME est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'industrie de la musique provenant tant d'ici que de l'extérieur du Québec. Il contribue ainsi à développer des marchés au Canada et à l'étranger pour les artistes, les entreprises et les organismes culturels québécois. Il s'agit également d'une expérience unique et originale pour les visiteurs parce que le programme propose une foule d'activités, dont les nombreux spectacles festifs.

Citations

«?Le FME est un rendez-vous musical estival incontournable en Abitibi-Témiscamingue. Il constitue une formidable occasion de rassemblement pour les amateurs de musique de la région et d'ailleurs, en plus de permettre à de jeunes talents de se produire et de rayonner à l'international. Je désire également souligner le travail des organisateurs qui font preuve d'une créativité remarquable pour mettre sur pied cet événement pour le plus grand plaisir des festivaliers. Ce rendez-vous contribue au rayonnement de ce beau coin de pays, par son dynamisme, son originalité et son caractère novateur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

«?Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, qui offre l'occasion aux artistes établis et émergents d'ici et d'ailleurs de se produire devant un public assoiffé de musique et de nouveautés. Félicitations à l'équipe organisatrice qui travaille fort pour la réussite de cette édition! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La saison estivale, c'est le moment privilégié pour se divertir et faire de nouvelles découvertes artistiques. La région de l'Abitibi-Témiscamingue se distingue par ses festivals et ses événements enlevants qui font le bonheur de ses habitants. Parmi ceux-ci, figure le FME. Ce rassemblement festif met en lumière les talents de nos artistes et contribue au rayonnement de notre région en tant que destination touristique de choix. J'invite le public à venir en grand nombre profiter de ces moments uniques. Je souhaite que les festivaliers prolongent leur séjour dans la région pour visiter ses nombreux attraits. Bonne fête de la musique! »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

Ministère de la Culture et des Communications

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook Twitter YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn

Ministère du Tourisme

Twitter Facebook LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

1 septembre 2023 à 15:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :