Rivian nomme le Dr Kjell Gruner au poste de directeur commercial et président de la croissance de l'entreprise





Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ : RIVN) a aujourd'hui annoncé la nomination du Dr Kjell Gruner au poste de directeur commercial et président de la croissance de l'entreprise. Gruner rejoint Rivian après avoir travaillé chez Porsche Cars North America, Inc. (PCNA) où, récemment, il était PDG. Gruner fait aujourd'hui ses débuts chez Rivian et relèvera directement du fondateur et PDG de Rivian, RJ Scaringe. Chez Rivian, Gruner supervisera la fonction commerciale de l'entreprise, notamment les ventes, le marketing, le service client, les livraisons, le service et la flotte.

Le Dr Kjell Gruner apporte 25 ans d'expérience dans le secteur automobile. En effet, il a travaillé chez Porsche et Daimler/Mercedes-Benz. Avant de rejoindre PCNA, Gruner était vice-président mondial du marketing et directeur du marketing chez Porsche, où il supervisait le développement de la marque, du marketing et des produits Porsche au niveau mondial. Gruner a également passé plus de six ans chez Daimler où il était directeur de la stratégie pour Mercedes-Benz Cars. Il a aussi travaillé pendant deux ans au sein du Boston Consulting Group.

Gruner siège au conseil d'administration de Livewire, le fabricant de motos électriques, de la German American Chamber of Commerce of the Southern United States, Inc. et de la Chambre de commerce de la région métropolitaine d'Atlanta. Il est également membre du conseil d'administration du Woodruff Arts Center.

RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Kjell au sein de l'équipe de Rivian en tant que directeur commercial et président de la croissance de l'entreprise. Nous compterons sur le talent et l'expérience de Kjell pour favoriser notre croissance nationale et internationale, le lancement d'une nouvelle plate-forme pour les modèles R2 dans une nouvelle installation et le succès continu de notre gamme de véhicules commerciaux. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui alors même que nous abordons cette prochaine vague d'opportunités. »

Le Dr Kjell Gruner, directeur commercial et président de la croissance de l'entreprise chez Rivian, a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre Rivian à ce moment important de son succès. Rivian a construit une marque exceptionnelle avec en son coeur deux véhicules grand public incroyables, les R1T et R1S, ainsi que des fourgons commerciaux qui créent de nouveaux standards dans cette catégorie. Alors que nous construisons une marque solide, j'ai hâte de tracer la voie vers de nouveaux marchés, de créer de nouveaux partenariats et de générer de nouvelles expériences clients, ainsi que de m'engager auprès de notre communauté tout en adoptant en toutes circonstances une stratégie claire et cohérente pour l'avenir. »

À propos de Rivian :

Rivian (NASDAQ : RIVN) a pour mission de créer des produits et des services qui aident notre planète à atteindre la carboneutralité énergétique et des transports. Rivian conçoit, développe et fabrique des véhicules électriques et accessoires pionniers et les vend directement aux clients sur les marchés de consommation et commerciaux. Rivian complète ses véhicules avec une gamme exhaustive de services à valeur ajoutée exclusifs qui couvrent l'ensemble du cycle de vie du véhicule et approfondissent ses relations avec ses clients. Pour en savoir plus sur l'entreprise, les produits et les carrières, rendez-vous sur www.rivian.com.

1 septembre 2023 à 15:15

