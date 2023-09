Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse annoncent la nomination des membres du Comité de suivi des progrès





OTTAWA, ON, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et l'honorable Brad Johns, procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, ont nommé 16 membres au Comité de suivi des progrès.

La première présidente du comité, l'ancienne juge Linda Oland, nommée le 31 mai 2023, a dirigé le processus pour trouver les membres du comité. Depuis qu'elle est présidente, Mme Oland a parlé avec des familles, des communautés, des administrations municipales, des associations policières, des militants contre la violence fondée sur le genre, des travailleurs de soutien, des organisations autochtones, des organisations communautaires afro-canadiennes et d'autres personnes mentionnées dans le rapport de la Commission des pertes massives. Conformément aux recommandations du rapport final de la Commission liées à la diversité et à la représentation, Mme Oland a cherché des personnes ayant des perspectives régionales et nationales.

Les nouveaux membres du comité :

Dan Jenkins , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2023 au 31 août 2024);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2023 au 31 août 2024); Crystal Mendiuk , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2023 au 31 août 2024);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2023 au 31 août 2024); Charlene Bagley , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2024 au 31 août 2025);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2024 au 31 août 2025); Scott McLeod , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2024 au 31 août 2025);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2024 au 31 août 2025); Jennifer Zahi Bruland , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2024 au 31 août 2025);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2024 au 31 août 2025); David Burkholder , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2025 au 31 août 2026);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2025 au 31 août 2026); Tammy Oliver-McCurdie , membre de famille (mandat : 1 er septembre 2025 au 31 août 2026);

, membre de famille (mandat : 1 septembre 2025 au 31 août 2026); Mairesse Christine Blair, comté de Colchester (représentante municipale du comté de Colchester / Cumberland /Hants);

(représentante municipale du comté de / /Hants); Alison Whelan , sous-ministre adjointe principale, Réforme, reddition de compte et culture, Gendarmerie royale du Canada (GRC) (représentante principale de la GRC);

, sous-ministre adjointe principale, Réforme, reddition de compte et culture, Gendarmerie royale du (GRC) (représentante principale de la GRC); Simon Coakeley , vice-président et membre du Conseil consultatif de gestion de la GRC (membre du Conseil consultatif de gestion de la GRC);

, vice-président et membre du Conseil consultatif de gestion de la GRC (membre du Conseil consultatif de gestion de la GRC); Talal Dakalbab, sous-ministre adjoint principal, secteur de la prévention du crime, Sécurité publique Canada (représentant principal de Sécurité publique Canada );

(représentant principal de Sécurité publique ); Mark Kane , chef de police, service de police d' Annapolis Royal (représentant d'une association policière locale/régionale/nationale);

, chef de police, service de police d' (représentant d'une association policière locale/régionale/nationale); Jennifer Glennie , sous-ministre déléguée, bureau du conseil exécutif, gouvernement de la Nouvelle-Écosse (représentante principale du gouvernement de la Nouvelle-Écosse);

, sous-ministre déléguée, bureau du conseil exécutif, gouvernement de la Nouvelle-Écosse (représentante principale du gouvernement de la Nouvelle-Écosse); Kristina Fifield , thérapeute des traumatismes et coordinatrice communautaire provinciale, Programme de thérapie communautaire de traumatismes causés par la violence fondée sur le genre, Centre d'agression sexuelle d'Avalon, Halifax (représentante de la Nouvelle-Écosse [préférablement] du secteur de soutien ou d'un groupe contre la violence fondée sur le genre);

, thérapeute des traumatismes et coordinatrice communautaire provinciale, Programme de thérapie communautaire de traumatismes causés par la violence fondée sur le genre, Centre d'agression sexuelle d'Avalon, (représentante de la Nouvelle-Écosse [préférablement] du secteur de soutien ou d'un groupe contre la violence fondée sur le genre); Tuma Young , KC (représentante d'une organisation communautaire autochtone);

, KC (représentante d'une organisation communautaire autochtone); Vanessa Fells (représentante d'une organisation communautaire afro-canadienne).

Le comité a été créé en réponse au rapport final de la Commission. Les recommandations de la Commission réclament l'établissement d'un organe indépendant pour surveiller le progrès de la réponse aux principales conclusions de la Commission.

Le comité tiendra bientôt sa première réunion à Halifax et commencera son travail important : élaborer un plan pour surveiller les progrès et faire le suivi des initiatives entreprises par le Canada et la Nouvelle-Écosse.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse continueront leurs efforts de manière à faire progresser les travaux sur les recommandations du rapport final de la Commission, afin de s'assurer qu'une tragédie semblable n'ait plus jamais lieu.

Citations

« La nomination des membres du Comité de suivi des progrès est une étape importante dans l'adoption des recommandations de la Commission des pertes massives. Je tiens à remercier l'ancienne juge Oland pour son travail et son dévouement envers les personnes touchées par cette tragédie. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Je tiens à remercier l'ancienne juge Oland de poursuivre l'important travail du Comité de suivi des progrès. À mesure que nous adoptions les recommandations présentées dans le rapport de la Commission des pertes massives, il est crucial que les membres des familles touchés, les leaders communautaires et les militants fassent partie intégrante du processus. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Comité de suivi des progrès a un mandat important et j'aimerais remercier les membres de leurs efforts. Les événements d'avril 2020 ont laissé leur trace sur notre province et notre pays. Grâce au rôle important du comité, nous pouvons apprendre de notre passé et passer à l'action pour l'avenir. »

- L'honorable Brad Johns, procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse

« Je suis impatiente de travailler avec ces nouveaux membres. Leurs connaissance, expertise et engagement amélioreront la sécurité publique et le bien-être de la communauté. »

- Ancienne juge Linda Oland, présidente du Comité de suivi des progrès

Faits en bref

Le 31 mai 2023, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé la nomination de la première présidente du Comité de suivi des progrès de la Commission.

et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé la nomination de la première présidente du Comité de suivi des progrès de la Commission. Grâce au projet de loi C-21, le gouvernement du Canada renforce le contrôle des armes à feu, conformément aux recommandations de la Commission des pertes massives.

renforce le contrôle des armes à feu, conformément aux recommandations de la Commission des pertes massives. Le 28 avril 2023, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de 18 millions de dollars sur deux ans pour aider à répondre aux besoins non satisfaits en santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les communautés touchées, comme recommandé dans le rapport final de la Commission.

et de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de 18 millions de dollars sur deux ans pour aider à répondre aux besoins non satisfaits en santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les communautés touchées, comme recommandé dans le rapport final de la Commission. Le 9 novembre 2022, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la condition féminine ont approuvé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le plan d'action national est un cadre d'action stratégique au sein des administrations et entre elles, dont l'objectif est d'aider les victimes, les survivants et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence. Des ententes de financement bilatérales sont en cours de négociation avec les provinces et les territoires pour appuyer la mise en oeuvre du Plan d'action national.

