Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile





QUÉBEC, le 1er sept. 2023

« La CAQ doit se ressaisir et reculer sur sa décision de porter en appel le jugement du Tribunal administratif du Québec (TAQ) concernant la discrimination financière à l'endroit des aînés invalides.

C'est totalement injuste d'obliger une personne invalide à toucher sa rente de RRQ dès l'âge de 60 ans tout en lui imposant des pénalités comme si elle avait choisi de prendre une retraite anticipée.

Qui peut arriver à joindre les deux bouts en se faisant couper des milliers de dollars de revenus par année du jour au lendemain?

Cette discrimination éhontée à l'égard des aînés invalides est particulièrement cruelle dans le contexte actuel de hausse du coût de la vie et de crise du logement.

Cette situation a assez duré. Les aînés invalides méritent de la dignité, pas le chemin de la pauvreté assurée. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

1 septembre 2023 à 13:51

