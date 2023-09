Veeva Clinical Database franchit le cap des 200 études et réduit de 30 à 50 % le temps nécessaire à l'agrégation et au nettoyage des données d'études





L'application de données cliniques de nouvelle génération harmonise les données pour plus d'efficacité et de rapidité

BARCELONE, Espagne, 1 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Clinical Database (CDB) propose des méthodes innovantes de gestion des données d'essais cliniques, permettant aux clients d'économiser 30 à 50 % du temps nécessaire à l'agrégation, au nettoyage et à la transformation des données. Depuis que Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé son lancement, Veeva CDB a nettoyé plus de 200 000 sujets pour fournir rapidement des données de qualité dans plus de 200 études.

« En lançant Veeva CDB et en créant des processus autour de cette solution, nous posons les bases de la transformation des données cliniques », déclare Jerry Yarem, vice-président de la gestion des données chez Fortrea. « Il s'agit d'une avancée significative qui peut rassembler toutes nos sources de données et fournir des données propres plus rapidement que jamais afin que les équipes d'étude puissent prendre des décisions basées sur les données en toute confiance. »

Veeva CDB automatise les processus pour une nouvelle façon de nettoyer les données qui augmente la productivité et l'efficacité. Grâce aux contrôles Veeva CDB Auto Checks, les clients peuvent identifier automatiquement les divergences lors de l'ingestion des données et créer des requêtes ou les fermer lorsque les problèmes sont corrigés. L'application automatise également la détection des changements afin que les gestionnaires de données puissent concentrer leurs efforts sur les données nouvelles ou mises à jour, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

« Veeva CDB facilite la collaboration avec les partenaires de l'étude et les fournisseurs de données, en simplifiant le transfert et la configuration des données », a déclaré Tonya Arthur, responsable de la gestion des données chez Acelyrin « L'association de la plateforme de gestion des données cliniques de Veeva et de l'expertise de notre partenaire CRO améliorera nos processus d'essai et fournira la visibilité nécessaire pour prendre des décisions éclairées susceptibles d'avoir un impact positif sur les résultats de l'essai. »

Les promoteurs et les organismes de recherche sous contrat (CRO) utilisent Veeva CDB pour ingérer et nettoyer les données cliniques à partir de diverses sources de systèmes, notamment les systèmes EDC tels que Veeva Vault EDC et Medidata Ravetm, ePRO et les données de laboratoire. Cela permet aux promoteurs de normaliser et d'optimiser les processus pour une gestion efficace des données dans l'ensemble des systèmes. En outre, le programme de fournisseurs de données Veeva CDB Data Provider Program permet aux partenaires qualifiés disposant de ressources de gagner en efficacité opérationnelle lors de la livraison de données pour les clients de Veeva CDB.

« Les transferts de données vers et depuis Veeva permettent une offre de services intégrée qui rationalise la fourniture de données pour nos clients communs utilisant Veeva CDB et la suite complète de technologies d'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA), de capture directe de données, d'engagement des patients et de biomarqueurs numériques de Clinical Ink », a déclaré Son Ly, vice-président des services de données de Clinical Ink.

« Alors que les sources de données cliniques continuent de croître et que la complexité des essais augmente, les gestionnaires de données ont besoin de technologies agiles pour rationaliser le chemin vers des données propres et des informations, » a déclaré Pavel Burmenko, directeur général de Veeva CDB. « Avec plus de 30 fournisseurs de données d'études, Veeva CDB prend de l'ampleur et fait progresser la gestion des données cliniques pour un échange d'informations transparent et un accès plus rapide à des données de haute qualité. »

Veeva CDB fait partie de la Veeva Vault Clinical Data Management Suite, une suite d'applications cloud modernes combinant l'EDC, le codage,, le nettoyage des données, les rapports, la randomisation et la gestion de l'approvisionnement des essais.

À propos de Veeva Systems Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

