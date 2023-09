Dahua révolutionne l'inspection de prévention-incendie dans une centrale électrique





Dahua Technology garantit la continuité de la production d'une centrale photovoltaïque de plus de 700 mu située dans une zone montagneuse de la province du Yunnan (Chine). Pour ce faire, Dahua fournit des mesures intelligentes de prévention et de contrôle des incendies relevées dans les vastes installations de la centrale. La solution déployée a considérablement augmenté (plus de 10 fois) la précision des alarmes incendie et l'efficacité (+ 30%) de la réponse aux alarmes incendie, ce qui contribue à garantir la stabilité de la fourniture d'énergie propre aux zones environnantes.

Inspection et surveillance de prévention-incendie à distance et 24/7

Autrefois, c'étaient les villageois locaux qui jouaient l'important rôle d'« informateurs » en matière d'incendie, notamment en ce qui concerne les systèmes photovoltaïques situés dans des zones reculées. Le flux d'informations, le délai de transmission des instructions et la localisation manuelle du point de feu allongent considérablement le temps de réponse.

Dahua a intégré des technologies de pointe au processus d'inspection de la centrale électrique et mis en place un système robuste qui surveille la situation des incendies dans la centrale et ses environs.

Des caméras à double objectif ont été installées aux points les plus élevés et paramétrées avec des champs de vision croisés, ce qui leur permet d'inspecter la centrale en permanence et en ligne et d'afficher les images via le système. L'inspection de la centrale, qui prenait habituellement un mois, peut désormais être réalisée en moins de 10 minutes.

Pendant les inspections, des algorithmes sont utilisés pour déterminer la présence de fumée ou d'un feu dans chaque zone surveillée. Si un incendie est détecté, le système en localise la source dans un rayon de 3 à 5 kilomètres et repère le point de feu dans un rayon de 30 à 50 mètres.

Amélioration de 30% de l'efficacité de la réponse aux incendies

Non seulement ce système révolutionnaire élimine la nécessité d'inspections supplémentaires, mais en outre il améliore l'efficacité du processus global de manutention, ce qui constitue également un avantage clé. Grâce à la technologie de communication convergente, le processus fastidieux de reporting et de communication du passé a été transformé en un échange d'informations efficace entre plusieurs terminaux.

Sur la base des données audio et vidéo fournies sur site par le système, plusieurs parties peuvent facilement communiquer et discuter de plans et de stratégies. Parallèlement, les informations d'alarme-incendie et l'emplacement du point de feu déterminé par la plateforme seront envoyés en temps réel au personnel concerné qui pourra ainsi atteindre rapidement et avec précision le lieu correspondant pour lutter contre l'incendie.

La sécurité-incendie est cruciale pour les centrales photovoltaïques. Grâce à l'intégration de technologies de pointe, la solution intelligente et innovante de Dahua contribue non seulement à la protection des centrales électriques et de leur personnel, mais elle garantit également la stabilité de la fourniture d'une électricité verte, respectueuse de l'environnement et à faible émission de carbone à des milliers de foyers.

1 septembre 2023 à 12:20

