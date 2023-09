La diplômée de l'École des médias de l'UQAM Zaynê Akyol représentera le Canada aux Oscars





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le documentaire ROJEK, réalisé, scénarisé et produit par la diplômée de l'École des médias de l'UQAM Zaynê Akyol (B.A. communication/cinéma, 2010; M.A. communication/cinéma et images en mouvement, 2015), représentera le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur film international. « Je suis encore sous le choc, j'ai l'impression que c'est irréel », a déclaré la scénariste, réalisatrice et productrice après avoir appris que son film avait été sélectionné par un jury pancanadien présidé par Téléfilm Canada.

Pour réaliser ce film, Zaynê Akyol a passé cinq mois en territoire kurde syrien pour visiter les prisons où se trouvent des dizaines de terroristes du groupe armé État islamique (EI). Narré dans un mélange d'arabe, d'anglais, de français et de kurde, le film est exigeant à regarder, a confié la cinéaste au Devoir. « C'est un documentaire confrontant et qui parle d'enjeux internationaux, mais aussi de l'EI, donc des djihadistes qui sont complètement endoctrinés. Et puis moi en tant que femme kurde qui me positionne en face d'eux pour discuter et essayer de comprendre cet endoctrinement-là, c'est quand même une approche osée. »

Confronté aux croyances fondamentalistes des djihadistes, le film tente de retracer le début, l'apogée et la chute de l'EI à travers les histoires personnelles de ses membres. Ces conversations, dans lesquelles s'entrelacent les séquences décrivant le Kurdistan syrien d'après-guerre, constituent le fil conducteur du documentaire.

Zaynê Akyol saura le 21 décembre prochain si son documentaire fera partie des 15 titres présélectionnés dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film international. Les films officiellement en nomination seront annoncés le 23 janvier 2024, alors que la 96e cérémonie des Oscars sera diffusée un peu plus tard, soit le 10 mars.

Produit par le diplômé Sylvain Corbeil (B.A. communication/cinéma, 2002), Audrey-Ann Dupuis-Pierre et Zaynê Akyol de Metafilms et distribué par Maison 4:3, ROJEK est sorti dans les salles de cinéma québécoises le 20 janvier dernier et il peut être loué en ligne. Il s'agit du deuxième long métrage de Zaynê Akyol tourné en territoire kurde. En 2016, elle avait réalisé Gulîstan, terre de rose, portrait intime de guérrilleras kurdes luttant contre l'EI, qui a récolté plus de 80 sélections et 50 nominations dans des festivals internationaux ainsi que 12 prix, dont celui de la Doc Alliance au prestigieux Festival de Locarno.

Zaynê Akyol a remporté en 2022 le Prix de la relève décerné par le Conseil de diplômés de la Faculté de communication. Dès l'époque de son baccalauréat, la cinéaste a obtenu le prix du Meilleur espoir en cinéma documentaire de la Chaire René Malo de l'UQAM/ONF pour son moyen métrage Iki bulut arasinda, sous deux ciels (2010).

Son documentaire ROJEK est présenté à la Cinémathèque québécoise du 1er au 6 septembre et au Cinéma du Musée les 2 et 4 septembre. La projection du samedi 2 septembre à 14h sera suivie d'une séance de questions-réponses avec la cinéaste Zaynê Akyol

Prix prestigieux à un film étudiant

Le film de fin d'études (2021-2022) Diggin', réalisé par une équipe d'étudiants du baccalauréat en communication (création médias - cinéma), a obtenu le prix CILECT du meilleur documentaire nord-américain. Créé en 2005, ce prix est décerné par le Centreinternational de liaison des écoles de cinéma et de télévision (CILECT). Fondé en France, en 1954, par l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC), le Centre est aussi connu sous le nom d'Association internationale des écoles de cinéma, d'audiovisuel et des médias. Il chapeaute 182 établissements d'enseignement dans 61 pays sur six continents.

Réalisé et scénarisé par Antoine Morency-Duplantie (B.A. communication, création médias - cinéma, 2022), Diggin' raconte l'aventure de trois collectionneurs de vinyles à la recherche de perles rares. L'équipe de tournage comprenait, notamment, Jérémie Ekker-Lambert (direction photo), Bastien Blanche (son), Hugo Leblanc (montage) et Jonathan De Aguas (production).

Cet article a d'abord été publié dans Actualités UQAM le 29 août 2023.

La diplômée de l'École des médias de l'UQAM Zaynê Akyol est disponible pour accorder des entrevues. Pour toute demande, vous pouvez contacter la soussignée ou encore son agente Caroline Rompré, [email protected].

SOURCE Université du Québec à Montréal

1 septembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :