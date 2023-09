Elastin Biosciences annonce une découverte révolutionnaire dans le domaine de la restauration de l'élastine : ouvrir la voie pour le traitement des maladies dues à la déficience d'élastine





Longaevus Technologies annonce la formation par scission d'Elastin Biosciences à la suite des résultats précliniques révolutionnaires de 3 de ses actifs. Longaevus Technologies est un bâtisseur d'entreprises dédié à la longévité, avec une approche globale pour inverser le vieillissement, tout en prenant en compte ses nombreuses caractéristiques. Longaevus Technologies combine l'expertise d'une équipe internationale de chercheurs renommés provenant des grandes universités et organisations, d'universitaires et d'experts industriels pour atteindre un objectif commun, celui du renversement du vieillissement.

Après avoir été en mode furtif (stealth mode) pendant une année, Elastin Biosciences, une entreprise biotechnologie innovatrice issue de la scission de Longaevus Technologies, a dévoilé une découverte révolutionnaires dans le domaine des problèmes de santé liés à l'élastine. Elastin Biosciences, dont l'équipe de base comprend le Chercheur principal Alexey Moskalev et le Directeur de la recherche Alexander Fedintsev, Le Directeur exécutif Sherif Idriss, a effectué avec succès des expériences à Oxford et a identifié trois nouvelles combinaisons médicamenteuses qui inhibent la dégradation de l'élastine et favorisent son dépôt, menant à une augmentation de l'expression de l'élastine de 5 fois et à l'amélioration de l'élasticité aortique chez les souris vieilles in-vivo. Longaevus Technologies dispose à présent de 3 autres entreprises en mode furtif.

Cette recherche avant-gardiste promet d'offrir des solutions aux personnes atteintes par des maladies liées à la déficience d'élastine et a le potentiel de promouvoir de façon significative la longévité en bonne santé. En faisant la transition de la preuve de concept préclinique à la phase préalable de la demande de drogue nouvelle de recherche (pre-IND), cette évolution met en évidence la dédication et l'engagement de l'entreprise à ouvrir la voie vers l'avenir de la médecine régénérative. Pour témoigner de l'importance et du potentiel de cette recherche, Elastin Biosciences a obtenu un financement initial au montant de 2,5 millions $. Encouragée par ce soutien, l'entreprise se prépare aussi à lancer un cycle de financement de série A pour faire avancer sa mission et ses activités de recherche.

La dégradation de l'élastine, mise en relation avec des problèmes de santé divers, ainsi qu'avec le processus de vieillissement naturel, fait depuis longtemps l'objet de l'attention des experts médicaux. Cette découverte réalisée par Elastin Biosciences non seulement fait renaître l'espoir des personnes directement atteintes par la déficience d'élastine, mais trace aussi la voie pour des traitements innovatifs conçus pour stimuler la santé dans son ensemble et la longévité.

Elastin Biosciences est désormais prête à faire des progrès significatifs dans le domaine de la médecine régénérative, en ouvrant une nouvelle ère des solutions de traitement et de vieillissement en bonne santé.

