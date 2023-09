Shokz, marque leader de l'électronique grand public, présente une gamme révolutionnaire de casques à oreille libre, dont le tout nouveau modèle OpenFit, à l'IFA 2023

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport de Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec, la Ville de Québec et la Ville de Lévis annoncent le début de la dixième Enquête...

Les ministres responsables de l'Énergie et des Mines des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont rencontrés à Québec du 30 août au 1er septembre à la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) 2023. Cette rencontre...