SAINT-GOBAIN FINALISE L'ACQUISITION DE BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.





Saint-Gobain a finalisé l'acquisition, annoncée le 12 juin 2023, de Building Products of Canada Corp. (Building Products of Canada), l'un des principaux fabricants de bardeaux de toiture résidentiels et de panneaux isolants en fibre de bois au Canada.

Avec 460 employés répartis dans trois usines à travers le pays (Montréal, Edmonton, Pont-Rouge), Building Products of Canada complète les activités existantes de CertainTeed Canada en proposant des matériaux de toiture, et ajoutera 435 millions de dollars canadiens à sa position de chef de file au Canada, où elle réalise déjà un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars canadiens. Avec les acquisitions récentes de Kaycan et de GCP en 2022, cette acquisition constitue une étape majeure dans l'affirmation de la position de chef de file mondial de Saint-Gobain dans le domaine de la construction légère et durable.

Building Products of Canada rejoint l'activité de matériaux de construction de CertainTeed, dans la région des Amériques.

L'annonce de cette clôture fait suite à plusieurs autres investissements de croissance nord-américains annoncés par Saint-Gobain ces derniers mois :

Avec plus de 200 sites de fabrication aux États-Unis, chaque membre actuel et futur de l'équipe de l'entreprise joue un rôle essentiel dans la réalisation de ses objectifs de durabilité. Une liste à jour des offres d'emploi dans tous les sites de Saint-Gobain, y compris au Canada, est accessible sur le site des carrières de l'entreprise.

À PROPOS DE CERTAINTEED

CertainTeed transforme le mode de construction de l'industrie avec des solutions innovantes rendues possibles par son offre complète de produits pour l'intérieur et l'extérieur. En tant que chef de file en science du bâtiment et en construction durable, CertainTeed facilite plus que jamais la création de lieux de vie, de travail et de loisirs écoénergétiques et performants afin qu'ensemble, nous puissions « Faire du monde un meilleur endroit où vivre ».

Une filiale de Saint-Gobain, l'une des plus grandes et des plus anciennes sociétés de produits de construction au monde, CertainTeed compte plus de 6 900 employés et plus de 60 sites de fabrication aux États-Unis et au Canada. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 5,6 milliards de dollars en 2021. www.certainteed.com

À PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain est un chef de file mondial dans le domaine de la construction durable. Elle conçoit, produit et distribue des matériaux et des services pour les marchés de la construction et de l'industrie. Ses solutions intégrées sont conçues dans une dynamique d'innovation permanente pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l'industrie afin de fournir durabilité et performance. L'engagement du Groupe est guidé par notre raison d'être : « FAIRE DU MONDE UN MEILLEUR ENDROIT OÙ VIVRE ».

51,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

168 000 employés, situés dans 75 pays

Engagement à la carboneutralité d'ici 2050

1 septembre 2023 à 11:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :