Alphawave Semi annonce la nomination de David Reeder au conseil d'administration





Alphawave IP Group plc (LN : AWE, la « Société » ou « Alphawave Semi"), leader mondial de la connectivité à haute vitesse pour l'infrastructure technologique mondiale, a le plaisir d'annoncer la nomination de David Reeder en tant que directeur non-exécutif de la Société à compter du 1er septembre 2023. À la suite de sa nomination, ce dernier deviendra membre du comité d'audit et du comité de nomination.

David a occupé des postes de direction financiers et d'exploitation au sein de grandes entreprises technologiques mondiales, dont GlobalFoundries, Texas Instruments, Broadcom, Cisco et Lexmark. En octobre 2021, en tant que directeur financier de GlobalFoundries, il a mené la plus grande introduction en bourse de l'histoire du secteur des semi-conducteurs (26 milliards de dollars de capitalisation boursière). Avant GlobalFoundries, David a été directeur financier et directeur général de Lexmark, ainsi que directeur général de Tower Hill Insurance Group, une entreprise de capital-investissement générant un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. Il a également siégé au comité d'audit de Milacron et au comité des transactions lors de la fusion de Milacron avec Hillenbrand.

David Reeder a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le conseil d'administration d'Alphawave Semi et de faire bénéficier à l'entreprise, mon expérience dans le domaine des semi-conducteurs. Ayant récemment introduit en bourse GlobalFoundries, je comprends les défis uniques auxquels est confrontée une entreprise nouvellement cotée en bourse dans le secteur des semi-conducteurs, et j'ai hâte de servir les actionnaires d'Alphawave Semi en tant que directeur non-exécutif. »

John Lofton Holt, Co-Fondateur et Président Exécutif d'Alphawave Semi, a déclaré : « Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Alphawave Semi sont ravis d'accueillir un cadre aussi expérimenté au sein de leur conseil d'administration. David apportera une vaste expérience opérationnelle dans le domaine des semi-conducteurs, ainsi qu'une expertise supplémentaire en matière de gouvernance des opérations financières. Il rejoindra immédiatement le comité d'audit et participera également au comité de nomination pour contribuer à la recherche de notre nouveau directeur financier. »

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Nous sommes une société de semi-conducteurs verticalement intégrée, et notre propriété intellectuelle, silicium personnalisé et produits de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle de semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données stratégiques au coeur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semin, rendez-vous sur : awavesemi.com.

1 septembre 2023 à 10:15

