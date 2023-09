Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 27 200 $ à la Fête de la musique de Tremblant





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, la somme de 27 200 $ à la Fête de la musique de Tremblant, qui a lieu jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa première édition en 1995, la Fête de la musique de Tremblant s'est donné pour objectif de célébrer la diversité musicale. Chaque année, des artistes émergents et de la relève venus des quatre coins du globe se retrouvent sur les scènes du village piétonnier et du vieux village de Mont-Tremblant dans une ambiance électrisante.

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Fête de la musique de Tremblant, qui permet à des milliers de personnes de passer des moments exceptionnels. Ce rassemblement festif met en valeur tous les styles musicaux, du classique au jazz, en passant par la musique du monde. Voilà une occasion unique de faire de belles découvertes musicales. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureuse que notre gouvernement accorde son soutien à la Fête de la musique de Tremblant, qui met en lumière des artistes de chez nous aux grands talents. Depuis plus de 20 ans, ce rendez-vous musical attire les adeptes de la belle musique durant la fin de semaine de la fête du Travail. Je salue le comité organisateur, et particulièrement Mme Angèle Dubeau, pour ce populaire événement renouvelé. Bonnes festivités! »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

