Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 6 000 $ au Symposium des arts de Danville





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 6 000 $ au Symposium des arts de Danville, qui a lieu jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Symposium des arts de Danville accueille chaque année des artistes professionnels en arts visuels venus de partout au Québec. C'est une occasion privilégiée pour les amateurs et collectionneurs d'arts de se procurer des oeuvres de belle facture. Pour cette 24e édition, les participants auront droit à un programme riche et diversifié.

« Le Symposium des arts de Danville célèbre chaque année les arts visuels dans une ambiance festive. Ce rendez-vous dynamise l'industrie événementielle du Québec et participe à son rayonnement en tant que destination touristique de choix. Félicitions aux promoteurs pour cette belle initiative! Les événements de ce genre permettent de rendre l'art accessible au grand public à travers des échanges directs entre les artistes et les passionnés des arts. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs pour profiter des nombreux attraits touristiques des Cantons-de-l'Est. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Symposium des arts de Danville est devenu, au fil des ans, un incontournable dans la région. C'est le rendez-vous privilégié des amateurs et professionnels d'arts visuels. Cet événement d'envergure permet à plus d'une quarantaine d'exposants de présenter leur savoir-faire, mais aussi d'échanger avec les visiteurs qui souhaitent en apprendre davantage sur les oeuvres exposées. Cette exposition stimule l'économie régionale et donne l'occasion à de nombreuses familles de vivre des moments exceptionnels. »

André Bachand, député de Richmond, président de la Commission des institutions

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

