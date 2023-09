Festival LatinArte : Deux expositions collectives cet automne à VSP





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 15e édition du Festival LatinArte, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension mettra en valeur les oeuvres de six artistes latino-canadiens dans deux expositions alliant notamment la peinture murale, la sculpture, l'impression sur papier et l'art numérique. Les deux expositions sont sous le commissariat de Milton Riaño.



Dès le 6 septembre, découvrez l'exposition La mémoire dans les mains de Gabriela García-Luna, Juan Ortiz-Apuy et Julian Palma, à la salle de diffusion de Parc-Extension, et dès le 7 septembre, Cartographies sensibles de Laura Criollo-Carrillo, Paolo Almario et Pilar Macias, à la maison de la culture Claude-Léveillée.



« Cet automne, rendez-vous dans nos installations culturelles et apprenez-en plus sur l'univers unique des artistes issus de la communauté hispanique. Deux expositions qui tombent à point à l'approche du Mois de l'héritage latino-américain, en octobre. Une belle occasion de faire des découvertes en plongeant dans la culture latine », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La mémoire dans les mains

Cette exposition réunit le travail de trois artistes latino-canadiens, Gabriela García-Luna, Juan Ortiz-Apuy et Julian Palma, qui explorent nos liens avec les objets et la nature. Ces artistes nous proposent une collection de collages multimédia où la texture, la matière et la forme nous transportent dans l'univers intangible de la mémoire. Cet univers est rendu accessible à travers le toucher d'une main métaphorique, qui s'oppose au toucher standardisé de l'ère numérique, où nos gestes se réduisent au glisser/taper d'un doigt sur des écrans tactiles.

Cartographies sensibles

L'exposition présente le travail de trois artistes latino-canadiens qui explorent d'autres modes de relation au territoire. Utilisant une méthodologie de création basée sur la marche, l'exploration urbaine/rurale et le développement de technologies de captation « DIY », ces artistes imaginent un nouveau sens du lieu. Ces oeuvres nous révèlent une couche immatérielle et sensible des lieux que nous habitons, qui reste souvent cachée par la frénésie technologique de notre époque.

Pour plus d'informations sur les artistes, visitez le site Web de l'arrondissement.

La mémoire dans les mains se tiendra jusqu'au 29 octobre 2023 à la salle de diffusion de Parc-Extension. Le vernissage aura lieu le jeudi 7 septembre à 17 h 30 en compagnie du commissaire et des artistes. Une visite accompagnée du commissaire Milton Riaño et de l'artiste Juan Ortiz-Apuy est prévue le samedi 23 septembre à 13 h 30 (laissez-passer requis).

Cartographies sensibles se tiendra jusqu'au 5 novembre 2023 à la maison de la culture Claude-Léveillée. Le vernissage aura lieu le jeudi 21 septembre à 17 h 30 en compagnie du commissaire et des artistes.

Festival LatinArte

Événement majeur de la Fondation LatinArte depuis 2009, il s'agit d'un grand rassemblement des arts multidisciplinaires, qui permet au public montréalais de découvrir ce qui se fait de mieux sur la scène latino-américaine de la métropole.

Aucune inscription n'est requise pour visiter les expositions. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

