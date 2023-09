Appel de candidatures pour le programme de bourses en gouvernance de sociétés





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le second appel de candidatures pour le programme de bourses en gouvernance de sociétés, créé à l'intention des membres des minorités visibles et ethniques. Les quatre administratrices et administrateurs qui seront sélectionnés pourront obtenir la certification universitaire en gouvernance de sociétés, remise par le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Ce programme triennal, annoncé en mai 2022, permettra ainsi à douze personnes d'obtenir la seule certification universitaire en gouvernance de sociétés au Québec. Il vise à augmenter le bassin de membres de minorités visibles et ethniques formés à la gouvernance des sociétés d'État, tout en favorisant leur représentativité au sein des conseils d'administration de ces organisations. Il s'inscrit également dans la mise en oeuvre du rapport du Groupe d'action contre le racisme, spécifiquement au regard de l'action numéro 8, qui vise à «?garantir la présence d'au moins un membre provenant d'une minorité visible au sein de la majorité des conseils d'administration des sociétés d'État d'ici cinq ans?».

Pour être admissibles, les personnes candidates doivent, entre autres, avoir 36 ans ou plus au 19 avril 2025 et détenir un diplôme universitaire. L'appel de candidatures se terminera le 1er octobre 2023.

Les personnes de 35 ans et moins en date du 18 avril 2025 peuvent bénéficier, par l'entremise du Plan d'action jeunesse, de l'une des huit bourses gouvernementales offertes annuellement pour ce même programme de formation universitaire. Le comité de sélection assure la présence, parmi les huit candidatures retenues, de membres des groupes actuellement sous-représentés dans les conseils d'administration, incluant les minorités visibles et ethniques.

«?Je suis fier des actions entreprises par notre gouvernement pour assurer une représentation des membres des minorités visibles et ethniques dans les conseils d'administration des sociétés d'État. Avec cette initiative, nous favorisons une participation inclusive et rassembleuse à la société québécoise, tout en permettant l'émergence d'idées et de points de vue novateurs et différents. Un pas nécessaire pour apporter fraîcheur et modernité à nos sociétés d'État.?»

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

