Un équipage 100% féminin pour la Transat Québec Saint-Malo 2024





LÉVIS, QC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Michelle Cantin, présidente de la Coupe Femina, est fière de présenter les navigatrices de l'équipage 100% féminin qui sera au départ de la Transat Québec-Saint-Malo 2024 et souhaite dans la foulée accélérer l'acquisition d'un voilier de course Class40.

L'équipage composé de 5 femmes est piloté par la skipper Céline Allaire. Cette dernière cumule expérience et leadership. « Je suis motivée par le défi, la navigation, la solidarité de notre équipe afin de donner tout ce que l'on peut pour réussir une course sans faute. » exprime Mme Allaire.

Forte d'expériences variées en course et en navigation hauturière, notamment au mythique Cap Horn, Mme Allaire compte sur un équipage qui possède également l'expérience de la voile au large. La skipper mise principalement sur l'écoute, le soutien et le travail d'équipe pour mener à bien l'équipage qui sera au départ de la Transat.

Pour Michelle Cantin, l'expérience passe également par un plan de développement physique, technique et psychologique adapté aux besoins des coureuses. « Il sera nécessaire de tester l'équipage par des évaluations à l'effort de la condition physique afin de leur personnaliser un programme d'entrainement individuel (cardio / musculaire / stretching / nutrition) pour leur assurer les meilleures chances de performer dans leur catégorie. » Aussi, des formations techniques de matelotage, de mécanique et de sécurité en mer leur seront offertes afin que l'ensemble des équipières développe les mêmes bases techniques.

Nous portons ce projet à bout de bras souligne Mme Cantin. « Nous sommes à choisir un bateau de Class40 et poursuivons également la prospection pour former une équipe de soutien qui aura les mêmes compétences que l'équipe de tête. Aussi, nous faisons des démarches auprès du gouvernement et du secteur privé afin d'accélérer les partenariats financiers à la réalisation du projet.»

De son côté Richard Samson, directeur général de la Transat Québec Saint Malo, se réjouit de la présence d'un équipage 100% féminin pour l'édition 2024 de la Transat Québec Saint-Malo. « Nous les accueillerons en grande pompe à Saint-Malo, les marins bretons n'ont qu'à bien se tenir.»

Les coureuses :

Équipage

Céline Allaire, skipper

Emmanuelle Barea, co-skipper

Sylvie Lauzon, équipière

Gwenn Duval, équipière

Solène Roland, Média woman

1 septembre 2023 à 08:36

