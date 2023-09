Les 11es Journées de la relève en recherche, présentées par l'Acfas et les Fonds de recherche du Québec, se dérouleront à l'UQAM, du 25 au 28 octobre 2023





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - L'Acfas, en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ), est fière de présenter les 11es Journées de la relève en recherche (J2R) qui auront lieu du 25 au 28 octobre 2023, au Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Dès aujourd'hui, les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs ainsi que les chercheuses et chercheurs postdoctoraux de toutes les régions du Québec et de la francophonie canadienne sont invités à s'inscrire à cet événement entièrement consacré à la valorisation et à l'accompagnement de la relève en recherche.

Une programmation qui reflète les réalités et enjeux de la relève

Cette année encore, une programmation stimulante et variée est proposée aux membres de la relève pour les soutenir dans leur cheminement universitaire et professionnel : ateliers de formation, causeries, réseautage, promenade scientifique et bien plus. Pendant quatre jours, les participantes et participants pourront rencontrer une pluralité d'actrices et d'acteurs du milieu de la recherche et d'organisations partenaires pour discuter avec eux.

Lancées le mercredi 25 octobre avec la table ronde « L'avenir après les études supérieures - parcours inspirants », les J2R offriront une vingtaine d'ateliers portant sur divers sujets qui interpellent la communauté de la relève : demandes de financement, santé mentale, rédaction, possibilités de carrières et vulgarisation scientifique, pour ne citer que quelques exemples.

De plus, les participantes et participants pourront se réunir le samedi 28 octobre pour une retraite de rédaction urbaine, animée par l'équipe de Thèsez-vous?. Ce sera également le premier rendez-vous des cohortes de la 3e édition du Vulgarisathon qui vise à guider pendant quelques semaines des chercheuses et chercheurs dans la réalisation d'une oeuvre de vulgarisation scientifique. Les personnes intéressées peuvent dès maintenant soumettre leur candidature, et ce, jusqu'au 15 octobre 2023.

Une nouveauté pour l'inscription aux J2R

Pour la première fois, cette édition prodiguera gratuitement un volet aux étudiantes et étudiants du premier cycle qui souhaitent poursuivre à la maîtrise avec mémoire, afin de démystifier le parcours aux cycles supérieurs.

Les inscriptions aux J2R sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2023 ou jusqu'à épuisement des places. Pour permettre au plus grand nombre de participer à ce rendez-vous majeur de la relève en recherche, l'Acfas a conclu des ententes avec différentes universités et avec des organismes partenaires qui offrent un soutien financier associé aux frais d'inscription ou de déplacement. Les membres de l'Acfas bénéficient par ailleurs d'un tarif privilégié.

Les partenaires

L'organisation des J2R ne pourrait être possible sans de nombreux partenaires qui s'associent à une ou à plusieurs activités de la programmation. L'Acfas souhaite remercier les FRQ, l'UQAM, Adoc Talent Management, Axelys, IVADO, le Conseil national de recherches Canada, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Dialogue sciences et politiques ainsi que ses deux partenaires bénéficiaires du Fonds René-Pomerleau : Thèsez-vous? et Bistrobrain.

« Les J2R sont désormais le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les membres de la relève aux cycles supérieurs. Véritable lieu de rencontres et de création de liens, il s'agit d'une occasion unique de s'outiller pendant et au-delà de ses études. C'est avec une grande fierté que l'Acfas accueillera cette année les étudiantes et étudiants de premier cycle qui pourront vivre l'effervescence de cet événement et obtenir des conseils pour poursuivre leurs études aux cycles supérieurs et s'engager sur la voie de la recherche. »

-- Jean-Pierre Perreault, président de l'Acfas

« Les FRQ ont à coeur d'encourager la relève en recherche, comme l'attestent l'augmentation de la valeur des bourses d'excellence à la maîtrise et au doctorat annoncée récemment ainsi que les nouvelles possibilités de carrières à titre de scientifiques en résidence, en entrepreneuriat scientifique et en communication scientifique. Notre partenariat avec l'Acfas pour soutenir la 11e édition des J2R s'inscrit tout à fait dans cette vision. »

-- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« En ce 100e anniversaire de l'Acfas, c'est avec honneur et plaisir que l'UQAM accueille les 11es J2R. Je suis convaincu que les participantes et participants trouveront à l'UQAM un lieu privilégié pour explorer les sciences et les arts dans l'optique de contribuer à l'avancement de la société. Je souhaite à toutes et à tous que les quatre journées de cette édition des J2R soient marquées par des rencontres inspirantes, voire déterminantes pour leur carrière. »

-- Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM

À propos de l'Acfas

Depuis 100 ans, l'Acfas est au coeur de la grande aventure scientifique francophone au Québec et au Canada. Résolument tournée vers l'avenir, elle est un puissant vecteur de démocratisation et de communication scientifique. Elle valorise les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines ainsi que l'excellence en recherche.

À propos des FRQ

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances.

À propos de l'UQAM

L'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au coeur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises multidisciplinaires en recherche et en création pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. À l'avant-garde des problématiques émergentes, ses chercheuses et chercheurs, créatrices et créateurs sont ancrés dans leur milieu pour favoriser l'avancement des connaissances et la circulation des idées dans un monde en constante transformation.

