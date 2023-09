DEEBOT X2 OMNI révolutionne le nettoyage des sols : ECOVACS présente son nouveau fleuron à l'IFA 2023





PARIS, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Carré au lieu de rond, plus puissant que jamais : Le nouveau fleuron d'ECOVACS ROBOTICS, l'une des principales marques de robotique, s'accompagne de caractéristiques et de changements passionnants. Lors de l'IFA 2023 à Berlin, la presse, les clients et les partenaires ont eu la chance de découvrir le nouveau ECOVACS DEEBOT X2 OMNI en direct pour la première fois. Le tout premier jour de l'IFA, ECOVACS a organisé son événement de relations publiques au cours duquel les invités et leaders d'opinion de la scène technologique se sont vu présenter le nouveau produit phare. Le PDG David Cheng Qian et son équipe étaient disponibles pour des interviews sur l'innovation du produit.

La série de robots aspirateurs et laveurs DEEBOT X- d'ECOVACS est synonyme d'une expérience de nettoyage intelligente, avancée et sans effort. Le nouveau modèle phare DEEBOT X2 OMNI redéfinit le design, les performances et la navigation des robots aspirateurs et laveurs en apportant une réponse au problème très répandu de la poussière qui s'accumule dans les coins, les arêtes et les endroits difficiles d'accès.

Un nouveau design pour plus de puissance

Le tout nouveau design offre de puissantes performances. DEEBOT X2 OMNI se caractérise par sa forme carrée et son design compact. Le passage de l'habituel robot aspirateur et laveur rond à un robot carré a pour but d'améliorer l'efficacité du nettoyage : Avec une hauteur de seulement 9,5 cm et une largeur de 32 cm, le DEEBOT X2 OMNI assure une propreté sans faille, même dans les espaces restreints, par exemple sous les lits et les canapés. Le facteur décisif pour les dimensions particulièrement fines du DEEBOT X2 OMNI est le nouveau lidar à état semi-solide, qui est directement intégré dans la structure du robot et permet d'obtenir une hauteur totale remarquablement basse de seulement 9,5 cm. Grâce à la brosse principale allongée, le nettoyage des sols est plus efficace et plus précis que sur le DEEBOT X1 OMNI. Avec une puissance d'aspiration de 8 000 pa, le DEEBOT X2 OMNI est jusqu'à 60 % plus puissant que son prédécesseur, tout en conservant le même niveau de bruit.

Un nettoyage entièrement automatique au lieu d'un nettoyage laborieux

La station OMNI tout-en-un offre une solution de nettoyage entièrement automatique, permet de laver les tampons à l'eau chaude à 55 °C et de les sécher à l'air chaud. Le bac à poussière est également vidé automatiquement et de l'eau propre est réintroduite dans le robot. La fonction d'auto-nettoyage complète la station et simplifie le nettoyage des sols avec DEEBOT X2 OMNI.

L'IA et la technologie des cartes en 3D améliorent la navigation

Grâce à une puissance de calcul et à un algorithme améliorés, le DEEBOT X2 OMNI peut sélectionner de manière autonome la meilleure stratégie de navigation grâce à l'apprentissage automatique. Cela permet d'éviter les obstacles de manière plus précise et plus souple, d'améliorer la réactivité et d'assurer des mouvements plus fluides sur le terrain. DEEBOT X2 OMNI est également équipé de la nouvelle technologie de cartographie 3D améliorée, qui permet au robot de reconnaître plus facilement la disposition et la position des meubles dans la pièce. Grâce à l'assistant vocal YIKO 2.0 amélioré, DEEBOT X2 OMNI est toujours facile à activer et à utiliser. En combinant l'optique et l'algorithme, DEEBOT X2 OMNI atteint des temps de réponse plus rapides et une sensibilité de détection plus élevée, ce qui se traduit par de meilleures capacités de planification, de positionnement et de navigation. Cette approche innovante établit une nouvelle norme industrielle pour les solutions de vision.

Les besoins des clients sont le moteur de l'innovation chez ECOVACS

Le DEEBOT X2 OMNI nouvellement lancé va au-delà des performances de nettoyage traditionnelles et des améliorations de l'efficacité pour donner un nouveau ton au progrès technologique et à l'innovation des produits dans l'industrie. Il incite les fabricants à s'éloigner de la concurrence purement fondée sur les paramètres et à se concentrer plutôt sur la fourniture aux clients d'une expérience de nettoyage des sols plus avancée.

Le DEEBOT X2 OMNI peut être précommandé du 1er au 14 septembre au prix réduit de 1299 ? (prix de vente conseillé : 1399 ?) chez Amazon, Boulanger, Darty et dans la boutique en ligne d'ECOVACS.

A propos d'ECOVACS ROBOTICS

L'innovation fait partie de l'ADN d'ECOVACS depuis le tout premier jour. ECOVACS Robotics est l'un des premiers développeurs et fabricants de robots de service au monde. Nous nous concentrons sur la R&D, la conception et la fabrication indépendantes et innovantes de robots de service. Nous restons fidèles à notre ambition de devenir la première entreprise de robotique au monde. ECOVACS Robotics a une mission bien précise : "La robotique pour tous".

Plus de 25 ans de conception et de recherche à la pointe de l'industrie ont permis à ECOVACS d'être reconnue par des clients du monde entier. Nous nous concentrons sur notre vision : "Faire progresser les technologies robotiques au service du monde, créer un écosystème holistique entre l'homme et la robotique dans le mode de vie et la production". Nous restons engagés dans une R&D d'avant-garde pour comprendre les besoins des utilisateurs, innover pour construire un monde meilleur et promouvoir la croissance de notre industrie.

Pour plus d'informations sur les aides ménagères innovantes, visitez le site www.ecovacs.com

1 septembre 2023 à 08:00

