Desjardins Société de placement apporte des modifications à sa gamme de fonds communs de placement

MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui des changements à ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, portent sur la réduction des frais de gestion. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Réduction des frais de gestion pour 5 Fonds Desjardins

DSP a annoncé qu'elle réduira les frais de gestion jusqu'à 19 points de base pour certaines catégories de parts de 5 Fonds Desjardins, à compter du 1er octobre 2023. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs, avec un accès à des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale.

Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :

Fonds Desjardins (parts de catégories A, T, C et R) Catégories

A, T, C et

R Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 1er

octobre 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Marché monétaire A et C 0,90 % 0,71 % 0,19 % Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global A et C 1,22 % 1,19 % 0,03 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales A et C 1,22 % 1,19 % 0,03 % Fonds Desjardins Revenu à taux variable A et C 1,29 % 1,25 % 0,04 %

Fonds Desjardins (parts de catégories F et S) Catégories

F et S Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres F 1,00 % 0,95 % 0,05 %

Fonds Desjardins (parts de catégorie D) Catégorie

D Frais de

gestion

courants, avant

taxes % Frais de gestion

à partir du 1er

octobre 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Marché monétaire D 0,65 % 0,46 % 0,19 % Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global D 0,72 % 0,69 % 0,03 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales D 0,72 % 0,69 % 0,03 % Fonds Desjardins Revenu à taux variable D 0,79 % 0,75 % 0,04 %

Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en oeuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc. (DSP), gestionnaire des Fonds Desjardins, est l'un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,25 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2022. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale. Ceux-ci sont mandatés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, et représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 398,6 milliards de dollars au 31 mars 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

