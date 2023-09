IFA : le plus grand salon mondial de l'électronique grand public / À Berlin, du 1er au 5 septembre 2023 / Focus sur : la durabilité et l'IA sont les tendances de 2023





Le partenaire média du salon, TVT.media, met à la disposition des journalistes de nombreuses ressources pour couvrir l'IFA 2023. Les journalistes peuvent accéder aux vidéos de l'IFA via le Global Broadcast Centre de l'IFA

BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 1er au 5 septembre, le plus grand salon mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager ouvre à nouveau ses portes. Plus de 2 000 exposants de 48 pays présenteront les technologies révolutionnaires de l'industrie électronique.

L'un des mots à la mode les plus importants cette année est la durabilité. Tout le monde est désormais conscient des limites planétaires et il est grand temps de réagir. La dernière génération d'appareils ménagers est fabriquée avec des matériaux recyclables, les technologies écoénergétiques sont plus importantes que jamais : la production de produits de haute technologie suit l'idée d'une économie circulaire. L'IFA consacre tout un village de la durabilité à ce sujet, et de nombreux fabricants affichent également l'intelligence artificielle et la robotique dans leur programme.

Des conférences industrielles, des spectacles et une aire d'e-sports sont également proposés sur place. Et avec environ 500 startups, le Pôle d'Innovation IFA NEXT est plus vaste que jamais. Parallèlement, la #Berlintechweek se tiendra pour la première fois, véritable lieu de rencontre pour la communauté Tech européenne. Des centaines de milliers de professionnels et de visiteurs venus d'environ 150 pays sont attendus en septembre.

Vous trouverez davantage de contenus vidéos, les temps forts du salon et les interviews d'exposants et d'experts gratuitement et libres de droits sur : http://www.ifa-gbc.com .

1 septembre 2023 à 08:00

