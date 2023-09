Barilla Canada et la légendaire marque italienne-montréalaise de denim Parasuco dévoilent une nouvelle collection capsule de vêtements inspirée par les pâtes, en quantités limitées





La collection capsule Barilla x Parasuco MODA rend hommage au 145e anniversaire de Barilla avec un nouveau look et le lancement de nouveaux produits

TORONTO, le 1er sept. 2023 /CNW/ - La cuisine et la mode italiennes sont légendaires -- tout comme Barilla, la marque de pâtes numéro un en Italie, et la célèbre marque de mode italienne-montréalaise Parasuco. Pour rendre hommage à ces deux grands noms italiens, Barilla Canada a fait équipe avec Parasuco Jeans Inc. pour lancer une collection capsule de vêtements en édition limitée aujourd'hui. Baptisée MODA (qui signifie mode en italien), la collection capsule s'inspire de la richesse patrimoniale et culturelle des deux marques et comprend une casquette, un t-shirt et un chandail à capuchon sur le thème des pâtes. Chacun de ces articles met en valeur le nouveau bleu Barilla, le nouveau logo DAL 1877 et célèbre le nouvel emballage réinventé qui a été lancé sur les tablettes des détaillants canadiens plus tôt cette année, juste à temps pour le 145e anniversaire de Barilla.

Cette collaboration est une première pour les deux marques, et la collection capsule en édition limitée est exclusivement offerte à travers les jeux concours « tournez la roue » quotidiens, du 1er au 18 septembre, où les Canadiens courront la chance de gagner instantanément les articles exclusifs, ainsi que les nouvelles formes de pâtes tagliatelle et pappardelle de Barilla. En plus de courir la chance de gagner les articles en édition limitée chaque jour en faisant tourner la roue, un grand gagnant remportera également une carte-cadeau Parasuco d'une valeur de 1?000 $ et un an d'approvisionnement en pâtes Barilla.

«?Barilla est ravie de s'associer au designer de mode italien renommé Salvatore Parasuco pour cette collection capsule exclusive de vêtements haut de gamme inspirés des pâtes », affirme Gino Rulli, vice-président et directeur général de Barilla Canada. «?Depuis 145 ans, Barilla maîtrise l'art des pâtes al dente de qualité supérieure, tandis que Parasuco a révolutionné l'art de la mode du denim. Grâce à la collaboration de nos deux marques, nous pouvons offrir aux Canadiens un aperçu de deux piliers essentiels de la culture italienne : la cuisine et la mode, tout en nous associant à une entreprise qui partage les mêmes valeurs d'artisanat, de qualité supérieure et d'authenticité.?»

Le nouvel emballage de Barilla a été lancé sur les tablettes des détaillants canadiens au début de l'année. Le nouveau look, accompagné d'un tout nouveau logo, souligne l'héritage italien de Barilla DAL 1877 (depuis 1877) et le grand soin apporté à la production de pâtes de qualité supérieure. La marque a également lancé de nouvelles formes de pâtes sous forme de nids faciles à mesurer (prévoir 3 à 4 nids par personne), soit les tagliatelle Barilla et les pappardelle Barilla, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs qui recherchent des produits de qualité afin de reproduire l'expérience d'un repas de restaurant à la maison. C'est la première fois en 25 ans que Barilla renouvelle son logo et son emballage.

«?Au cours des dernières années, surtout depuis la pandémie et le télétravail, nous avons remarqué une demande accrue pour des vêtements plus confortables et plus décontractés?», explique Salvatore Parasuco, président de Parasuco Jeans Inc. «?Nous sommes convaincus que la collection capsule MODA signée Parasuco et Barilla célèbre à la fois nos racines italiennes et notre souci de la perfection, tout en offrant aux consommateurs des articles de la meilleure qualité, mais aussi accessibles qu'ils peuvent porter et apprécier lorsqu'ils cuisinent des pâtes à la maison. Nous sommes certains que la grande qualité qui a toujours été synonyme du nom Parasuco impressionnera les consommateurs qui auront la chance de mettre la main sur ces morceaux uniques.?»

Les consommateurs peuvent courir leur chance CHAQUE JOUR en faisant tourner la roue du concours pour gagner instantanément l'un de ces articles en édition limitée, en se rendant sur : www.barillamoda.ca/fr. Pour trouver des idées de recettes de pâtes à préparer à la maison, ils peuvent également suivre sur Instagram @BarillaCanada et sur Facebook Facebook.com/BarillaCA.

À propos du Groupe Barilla

Barilla est une entreprise familiale, présidée par les frères Guido, Luca et Paolo Barilla. Fondée en 1877 par leur arrière-grand-père, Pietro Barilla, à Parme, en Italie, elle est reconnue pour la grande qualité de ses produits alimentaires, Barilla est depuis devenue la marque de pâtes numéro un en Italie et figure parmi les entreprises alimentaires les plus appréciées au monde. Avec ses marques -- Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina et Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant et Pasta Evangelists -- l'entreprise encourage une alimentation savoureuse, nutritive et saine, qui s'inspire du régime alimentaire méditerranéen et du mode de vie italien. Il y a plus de 145 ans, alors qu'il ouvrait sa boutique, Pietro s'était fixé pour objectif ultime d'offrir de bons aliments. Ce principe est désormais devenu la philosophie privilégiée chez Barilla : «?Bon pour vous, bon pour la planète?», une devise qui reflète l'engagement quotidien des plus de 8?700 employés de l'entreprise et d'une chaîne d'approvisionnement qui partage ses valeurs et sa passion pour la qualité. «?Bon pour vous?» signifie l'amélioration continue de son offre de produits en utilisant les meilleurs ingrédients, en encourageant l'adoption de modes de vie sains et en facilitant l'accès à la nourriture. «?Bon pour la planète?» signifie la promotion de chaînes d'approvisionnement durables et la réduction des émissions de CO2 et de la consommation d'eau. Pour en savoir plus : www.barillagroup.com; Twitter : @BarillaGroup?; LinkedIn : Barilla Group ; Instagram : @BarillaPeople

À propos de Parasuco Jeans Inc.

VÉRITABLE LÉGENDE DU DENIM, SALVATORE PARASUCO FAIT VIBRER LE MONDE DE LA MODE DEPUIS 47 ANS. Ayant quitté son Italie natale dès son tout jeune âge, c'est à Montréal que Salvatore Parasuco travaille ses premiers denims dans la machine à laver de ses parents, au début des années 1970. Misant sur la popularité du style délavé, il développe une méthode novatrice qui lui assure que chaque paire soit infusée de la parfaite teinte indigo. En 1975, Salvatore Parasuco crée sa propre marque, Santana Jeans, d'où naissent une panoplie de nouvelles tendances en matière de denim. Il est reconnu comme la «?légende du denim?» pour avoir révolutionné le monde de la mode en créant les jeans STRETCH. Salvatore Parasuco occupe alors une position de chef de file de l'industrie pour sa conception novatrice, ses nouveaux tissus, ses avancées technologiques et son intérêt pour le commerce global. En 1988, Santana Jeans devient Parasuco Jeans, et continue son expansion à l'échelle internationale. Conscient de l'importance d'une image de marque forte, Salvatore dépose un brevet pour la poche arrière surpiquée de ses créations, tout en développant le nouveau logo de la maison : la chimère. Aujourd'hui, Salvatore Parasuco demeure la force motrice de sa marque éponyme. Animé de la même passion et dévoué au même art du denim, le créateur parcourt la planète à la recherche de finis sophistiqués et des techniques de lavage novatrices pour offrir à sa communauté des collections constamment à l'avant-garde, et aux coupes impeccables. Pour en savoir plus : www.parasuco.com/fr-ca/

SOURCE Barilla Canada

1 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :