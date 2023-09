EY lance plus de 20 nouvelles capacités technologiques d'assurance soutenues par l'alliance Microsoft au cours de la première année du programme d'investissement d'un milliard de dollars US





LONDRES, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'organisation EY annonce aujourd'hui une expansion de sa collaboration avec Microsoft, alors que l'organisation EY achève les 12 premiers mois d'un investissement de quatre ans de plus d'un milliard de dollars américains pour fournir sa plateforme technologique d'assurance de nouvelle génération. L'investissement de l'organisation EY s'inscrit dans le cadre d'une attention soutenue visant à maintenir le plus haut niveau de qualité d'audit, à promouvoir la confiance dans les affaires et les marchés de capitaux, et à fournir un audit évolutif et de bonne taille qui s'aligne sur les programmes de transformation des entreprises.

L'élargissement de la collaboration de l'organisation EY avec Microsoft fait suite à la publication cette année de plus de 20 nouvelles capacités technologiques majeures dans le domaine de l'assurance. Cela fait partie du programme pluriannuel d'EY visant à intégrer des technologies avancées dans une plateforme transparente et à favoriser la transformation grâce à la nouvelle génération de capacités d'accès aux données et d'analyses avancées, à l'intelligence artificielle (IA) et à une expérience utilisateur améliorée. Cette transformation prend en charge 500 000 professionnels d'EY et utilisateurs externes, alimentés par Microsoft Azure.

Marie-Laure Delarue, vice-présidente mondiale d'EY pour l'assurance, déclare :

« L'organisation EY a franchi la première étape d'un programme d'investissement de quatre ans visant à intégrer et à transformer la technologie d'EY Assurance. L'alliance entre EY et Microsoft est au coeur de ce programme, car l'organisation EY respecte son engagement d'améliorer continuellement la qualité de l'audit, de générer une valeur durable à long terme et de favoriser une plus grande confiance entre les parties prenantes d'EY et les parties prenantes des entreprises desservies. »

Les 12 premiers mois d'investissement dans la technologie d'assurance de l'organisation EY ont inclus le lancement d'une nouvelle génération d'analyses de données d'audit utilisant Microsoft Power BI. La version de l'organisation EY utilise la puissance combinée des capacités d'EY et de Microsoft, qui fournissent un développement et une livraison agiles dans une approche unifiée, y compris Microsoft Fabric. Cela transforme l'expérience de l'utilisateur et soutient l'intégration complète des capacités d'analyse de données directement dans le flux de travail de la plateforme technologique d'EY Assurance. Les équipes d'EY Assurance traitent désormais plus de 775 milliards de lignes de données d'écriture de journal chaque année, dans le cadre de l'audit transformé numériquement d'EY.

Cela fait suite à l'intégration d'EY Canvas - l'application technologique d'audit de l'organisation EY - avec Microsoft Azure, qui a fourni de solides performances et une grande extensibilité pour soutenir la réalisation par EY de plus de 150 000 audits dans le monde. Au cours des 12 derniers mois, EY Canvas a été disponible à 99,99 % grâce à Microsoft Azure, ce qui en fait l'une des plus grandes plateformes interentreprises (B2B) de la profession.

Le lancement récent de nouvelles capacités technologiques d'assurance dans l'ensemble de l'organisation EY comprend l'IA à l'échelle mondiale. Ces capacités d'IA - qui s'appuient sur des données publiques et des données générées par EY - sont directement intégrées à EY Canvas pour aider les professionnels d'EY Assurance à évaluer les risques. L'organisation EY introduit également de nouvelles capacités d'IA dans les domaines de l'analyse prédictive, de la recherche et du résumé de contenu, et de l'intelligence documentaire, y compris les procédures de rattachement des états financiers. Grâce à ces développements, les équipes d'EY ont utilisé Azure Cognitive Services, pour intégrer l'IA dans le processus d'audit.

L'alliance EY et Microsoft offre en outre aux équipes d'EY Assurance un accès anticipé aux nouvelles technologies Microsoft, et la possibilité d'intégrer davantage de produits Microsoft dans la plateforme technologique d'EY Assurance. Cela inclut la version interne d'EY d'Azure OpenAI Service, aidant les professionnels d'EY à expérimenter le potentiel des capacités d'IA générative, et à bénéficier d'un accès anticipé à Microsoft 365 Co-Pilot.

Marc Jeschonneck, responsable numérique d'EY Global Assurance, déclare :

« L'investissement d'EY facilite l'intégration et la transformation des audits axés sur les données et d'autres services d'assurance, alimentés par le cloud Microsoft et comprenant les dernières capacités Microsoft Power BI. »

Andreas Toggwyler, responsable de la technologie d'EY Global Assurance, déclare :

« L'utilisation de Microsoft Azure permet à EY Assurance d'accroître encore les performances et la résilience de sa plateforme technologique d'assurance. »

Paul Goodhew, responsable de l'innovation d'EY Global Assurance, déclare :

« EY accélère la mise en oeuvre des technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle - de l'idéation à la mise en oeuvre à grande échelle - grâce à l'intégration des technologies Microsoft à la plateforme d'EY. »

Arun Ulagaratchagan, vice-président d'Azure Data, Microsoft, déclare :

« La plateforme technologique d'EY Assurance, alimentée par le cloud Microsoft, permet la transformation des services d'audit et d'assurance d'EY. Notre objectif commun de faire progresser les nouvelles technologies qui changent la donne, notamment l'IA axée sur les données, restera central lorsque nous itérerons sur la prochaine génération de technologies EY et Microsoft. »

Pour plus d'informations sur l'alliance EY-Microsoft, cliquez ici

