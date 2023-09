Rapid Medicaltm fait homologuer en Chine le seul dispositif de thrombectomie ajustable au monde





Rapid Medicaltm, un des principaux développeurs de dispositifs neurovasculaires avancés, a annoncé l'approbation chinoise de son dispositif de revascularisation TIGERTRIEVER. Grâce à cette étape importante que constitue l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA), TIGERTRIEVER devient le premier dispositif à offrir des solutions spécifiques au patient pour éliminer les caillots sanguins du cerveau afin de faire progresser le traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

« Cette nouvelle approbation accordée à TIGERTRIEVER propulse le traitement des patients ayant subi un AVC ischémique en Chine », indique Ronen Eckhouse, cofondateur et président-directeur général de Rapid Medical. « Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur un excellent partenaire, MicroPort Scientific Corporation, qui comprend la nécessité d'étendre les capacités neuro-interventionnelles et les soins individualisés de l'AVC pour ces patients. »

La technologie TIGERTRIEVER, fruit des progrès de l'ingénierie aérospatiale, permet un contrôle précis lors de la thrombectomie mécanique. Son fonctionnement exceptionnel fait passer ces procédures d'une approche passive à une approche active qui accélère la capture du caillot et réduit potentiellement le risque de lésion vasculaire lors de l'extraction. Les principaux stent retrievers comparables sont auto-expansifs et statiques, ce qui peut conduire à une élimination sous-optimale du caillot et à une protection minimale du vaisseau.

Les études cliniques publiées révèlent une supériorité par rapport aux stent retrievers conventionnels. Les résultats de l'essai multicentrique TIGER ont présenté trois améliorations statistiquement significatives - rétablissement du flux sanguin vers le cerveau, bons résultats cliniques et réduction des emboles vers de nouveaux territoires - par rapport à la moyenne de six essais pivots de stent retriever. 1 En outre, l'essai TIGER a révélé des temps de procédure rapides, comparables à ceux de l'aspiration seule2, grâce à un taux très élevé de réussite du premier passage.

« Le lancement réussi de TIGERTRIEVER en Chine représente une autre innovation en matière d'intervention sur l'AVC qui peut être appliquée dans le monde réel, introduisant le concept de thrombectomie sur mesure à l'aide d'un stent retriever réglable qui permet aux médecins de naviguer dans les procédures et les circonstances inattendues avec un contrôle accru », a indiqué Zhiyong Xie, président chez MicroPort NeuroTech. « TIGERTRIEVER offre aux médecins chinois un nouveau choix de dispositifs médicaux d'intervention neurologique qui profitera à un plus grand nombre de patients. »

À propos de Rapid Medical

Rapid Medical a conclu un accord de distribution exclusif avec MicroPort NeuroTech, une filiale de MicroPort Scientific Corporation dont le siège est en Chine. Rapid Medical est un pionnier des dispositifs d'intervention avancés pour traiter les maladies neurovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. Grâce à des techniques de fabrication exclusives, les produits de Rapid Medical sont réglables à distance et entièrement visibles. Cela permet aux médecins de réagir en temps réel à l'anatomie et d'adapter l'approche à chaque patient pour de meilleurs résultats procéduraux. TIGERTRIEVERtm 13, 17 et 21, COMANECItm et COLUMBUStm/DRIVEWIRE sont marqués CE et approuvés par la FDA. TIGERTRIEVER XL est également marqué CE. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.rapid-medical.com

1 septembre 2023

