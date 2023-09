À l'occasion de l'IFA 2023, Tineco dévoile quatre nouveaux produits.





Tineco participe pour la seconde fois à l'IFA et y présente quatre nouveautés : trois aspirateurs le Pure One Station, le Floor One S7 Steam, le Floor One S7 Combo et l'Ovni One, un son tout premier four intelligent.

BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, élargit sa gamme de produits et dévoile quatre nouveaux appareils domestiques intelligents lors de l'IFA : l'aspirateur balais PURE ONE STATION, les aspirateurs eau et poussière FLOOR ONE S7 Steam & combo et la machine à gâteaux et pain intelligente l'OVENI ONE. Tineco présentera ces produits et d'autres nouveautés dans le hall 4.1, stand 205.

Le PURE ONE STATION

Le PURE ONE STATION, un aspirateur élégant qui offre une expérience de nettoyage puissante.

Avec le lancement de l'aspirateur à main sans fil PURE ONE STATION, Tineco innove et propose une solution alliant performance, hygiène et facilité d'utilisation pour un intérieur propre et sain. Cette station de nettoyage 4 en 1 permet de nettoyer automatiquement l'aspirateur, de le recharger et de le ranger simplement.

Le Pure One Station est doté d'une filtration à 5 niveaux avec H13 HEPA permettant de capturer jusqu'à 99,99 % des particules de poussière d'une taille inférieure à 0,3 micron. Les particules sont alors collectées au sein de l'appareil dans un sac à poussière de 3 litres, qu'il faut remplacer une fois.

La station du Pure One est équipée d'une fonction auto-nettoyage qui permet de vider automatiquement le bac à poussière et de nettoyer minutieusement chaque partie : la brosse, le tube et les filtres.

Enfin l'aspirateur est équipé du capteur intelligent Tineco iLoopTM qui assure une aspiration précise : l'aspirateur fournit une puissance d'aspiration minutieuse en fonction de la poussière détectée, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage.

Disponibilité et prix

L'aspirateur Pure One Station sera disponible dès le 4 septembre sur le site officiel de Tineco et sur Amazon au prix de 799 euros.

LE FLOOR ONE S7 COMBO

Doté d'un design innovant 3-en-1, le nouvel aspirateur balai polyvalent et puissant Tineco Floor S7 Combo, rend toutes les maisons impeccables et bien ordonnées. Grâce à sa conception ergonomique légère, il est facile à manier et à utiliser. Idéal pour les tâches de nettoyage quotidiennes. L'un des atouts majeurs du Tineco Floor S7 Combo est sa puissance d'aspiration, qui élimine efficacement les éliminateurs et les débris sur tous les types de sols. Son système de filtration HEPA avancé capte jusqu'à 99,99 % des particules fines, y compris les allergènes et les polluants atmosphériques.

Équipé de différents accessoires, tels qu'une brosse motorisée pour tapis et moquettes, une brosse à rouleau doux pour les sols durs, une brosse à fente pour les espaces étroits, et une mini-brosse motorisée pour meubles et surfaces dures, cet aspirateur est prêt à répondre à tous vos besoins.

De plus, sa conception facilite le rangement du Tineco Floor S7 Combo, tandis que sa station de charge murale pratique permet de l'avoir toujours à portée de main. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Disponibilité et prix

L'aspirateur Floor One S7 Combo sera disponible dans la seconde moitié de cette année sur la boutique en ligne de Tineco et sur Amazon.

LE FLOOR ONE S7 STEAM

La façon la plus naturelle d'aspirer, nettoyer et désinfecter les sols. Le nouvel aspirateur eau et poussière FLOOR ONE S7 STEAM est doté de la technologie iLooptm Smart Sensor exclusive à Tineco, qui ajuste automatiquement l'aspiration, le débit d'eau et la vitesse du rouleau-brosse pour nettoyer toutes les surfaces sales.

Le FLOOR ONE S7 Steam nettoie et désinfecte les sols avec de la vapeur à 140 ° C : ainsi la vapeur fait fondre la graisse et les tâches, tandis que le rouleau souple nettoie les sols avec de l'eau douce pour un nettoyage en profondeur. Deux modes vapeur s'attaquent efficacement à divers types de taches tenaces.

Grâce au système MHCBSTM qui recycle efficacement l'eau sale avec un grattoir toujours adhérent et lave constamment avec de l'eau douce à une température constante de 450 fois / min, les sols sont immaculés.

Disponibilité et prix

L'aspirateur Floor One S7 Steam sera disponible dans la seconde moitié de cette année sur la boutique en ligne de Tineco et sur Amazon.

L'OVENI ONE : le four intelligent

Tineco se lance désormais dans la cuisine grâce au four intelligent, OVENI ONE qui est doté d'un écran tactile offrant la possibilité de régler les paramètres de manière agréable et facile et d'avoir accès à l'application intégrée intelligente permettant la mise à jour continue de centaines de recettes, la maintenance automatique et la détection de dépannage. Il s'agit d'un modèle multifonctionnel, offrant une gamme d'options de cuisson allant des entrées aux desserts, il offre également une fonction friture. De plus, l'OVENI ONE possède un algorithme intelligent de contrôle de la température, améliorant la précision de la cuisson.

Disponibilité et prix

L'OVENI ONE sera disponible en fin d'année sur le site officiel de Tineco et sur Amazon.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

